Στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας βρέθηκε ο πρωθυπουργός, συμμετέχοντας στον επίσημο εορτασμό μιας ιδιαίτερα σημαντικής ημέρας για το Καστελόριζο και τους κατοίκους του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού.

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο», ήταν το μήνυμά του προς την Τουρκία, στο πλαίσιο της ομιλίας του.

Και συνέχισε: «Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφός της είναι και ευρωπαϊκό. Το Καστελλόριζο εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης – με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα.

Είναι η εθνική γραμμή που ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα που ισχυροποιούν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα και στη διπλωματία, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή».

Ακολούθως ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στις ιστορικές στιγμές του 2010 και την αναγγελία του πρώτου μνημονίου από τον Γιώργο Παπανδρέου: «Το Καστελλόριζο αποδεικνύει πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, θάρρος και επιμονή. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια – σύνδεση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η παρακαταθήκη υπερηφάνειας είναι που μας εμπνέει και ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελλόριζο σήμερα», κατέληξε.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού, ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Θωρακίζουμε την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας όλο και πιο πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους και μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%. Με επιδοτήσεις στα καύσιμα και μηδενικό ΕΝΦΙΑ και ειδικά κίνητρα για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως και για τις επιχειρήσεις που επενδύουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Τα νέα μέτρα στήριξης για το Καστελλόριζο

Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή στο νησί, καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μόνη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος.

Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη εδώ, η ενίσχυση θα δοθεί αρχές του 2027. Και για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

Ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους, προσθέτουμε ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη Γραμμή Πειραιάς – Ρόδος –Καστελλόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.

Θα ολοκληρωθούν δεκάδες μεγάλα έργα. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης. Και από τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και την λειτουργία ψηφιακών μέσων στα σχολεία, την τακτική αποστολή κινητών μονάδων για προληπτικές εξετάσεις.

Η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών για να στεγαστούν δωρεά όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί – γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί κλπ

«Όλα αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων» είπε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του πρωθυπουργός.

Το επίσημο πρόγραμμα άρχισε στις 10:30 το πρωί, με την τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, παρουσία του πρωθυπουργού, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπόλοιπων προσκεκλημένων.

Μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τους εκπροσώπους των τοπικών Αρχών και τους άλλους επισήμους, κατευθύνθηκε προς την προκυμαία του Καστελλόριζου. Εκεί πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη παρέλαση στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησιού.