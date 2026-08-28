Με κοινή δήλωση της Μιλένας Αποστολάκη, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Τραπεζών, Ιδιωτικού χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών και του Δημήτρη Σπυράκου, Γραμματέα Τομέα Ιδιωτικού χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών απάντησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών με την οποία άσκησε κριτική στις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος.

«Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος ως λογιστικό μέγεθος και όχι ως ένα μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που απειλεί την κατοικία, την περιουσία και τη βιωσιμότητα χιλιάδων νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων» ανέφεραν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και επισήμαναν πως «αντί να απαντήσει στην ουσία των προτάσεων του επιλέγει να βαφτίζει “προστασία” ρυθμίσεις που αφήνουν τον οφειλέτη εκτεθειμένο, να παρουσιάζει ως επιτυχία διαδικασίες που στην πράξη αποκλείουν ή επιβαρύνουν τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών».

Σύμφωνα με την κυρία Αποστολάκη και τον κ. Σπυράκου η πραγματικότητα έχει ως εξής:

«1. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως προστασία της κατοικίας το δικαίωμα των πιστωτών (και όχι του οφειλέτη) να ζητούν τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη. Ουδεμία διασφάλιση υπάρχει, εξάλλου, ότι η ρύθμιση για την κατοικία θα γίνει στην πραγματική της εμπορική αξία.

Επί των 120 δόσεων: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προβλέπει μείωση των προσαυξήσεων και διαγραφή του 30%, εφόσον ο οφειλέτης τηρήσει τη ρύθμιση. Το δικαίωμα του δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του δεν αφορά το δίκαιο της αφερεγγυότητας ούτε οποιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία. Είναι υποχρέωση της τράπεζας, εφόσον η ίδια θεωρεί ότι το δάνειο έχει χάσει την πραγματική του αξία, να δώσει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να το αγοράσει ο ίδιος στην τιμή που η ίδια πρόκειται να το πουλήσει, προσαυξημένη κατά το ποσοστό που κλιμακωτά ορίζεται στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, διασφαλίζοντας στον οφειλέτη ένα τεράστιο όφελος για την αναχρηματοδότηση του δανείου του. Είναι απολύτως ψευδές ότι υπάρχει τέτοια απαγόρευση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά όσους έχουν οφειλές από δάνεια σε ελβετικό φράγκο ακόμη και αν έχουν μετατραπεί σε ευρώ. Η ρύθμιση της κυβέρνησης προβλέπει κατά βάση μείωση 15% μόνο για το υπόλοιπο της οφειλής και μόνο για τους ενήμερους. Το δε όφελος αυτό ουσιαστικά εξανεμίζεται με το υψηλότερο επιτόκιο που θα ισχύει, ενώ σε περίπτωση που έχουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναβιώνει και το 15%. Όπως συνάγεται από την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και για το σύνολο των επιχειρήσεων η συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό δεν είναι υποχρεωτική, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αιτιολόγησης όταν συμμετέχουν, πέραν της συμπλήρωσης κάποιων προδιατυπωμένων αόριστων λόγων μη συναίνεσης».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται ένα πλαίσιο που αποκαθιστά την ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα πιστωτών και οφειλετών, προστατεύει την πρώτη κατοικία, εξασφαλίζει πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Αυτό υπηρετούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Και γι’ αυτό η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία τους» καταλήγουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.