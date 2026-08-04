Για επιχείρηση δόλιας και συντονισμένης προσπάθειας υπονόμευσης και υφαρπαγής της ηγεσίας του κάνει λόγο το Πολιτικό Συμβούλιο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καρυστιανού. Η έκδοση της ανακοίνωσης έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αιχμηρή ανάρτηση του επικοινωνιολόγου και ενός εκ των ιδρυτικών στελεχών του κόμματος Ηλία Μιχαλά, που με αφορμή την αποχώρηση του επικεφαλής επικοινωνίας Θανάση Αυγερινού, είχε στραφεί κατά της κας Καρυστιανού και της στενής συνεργάτιδάς της Μαρίας Γκράτσια, κάνοντας λόγο για «παρασκηνιακές εντολές» και «σκοτεινά πρόσωπα».

Η ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος «Ελπίδα», έχει ως εξής:

«Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.

Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, ένα σαφές μήνυμα: Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.

Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαιά τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν. Προχωράμε ενωμένοι μπροστά».