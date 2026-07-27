Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Αυστρίας κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος, υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι σχέσεις των δύο χωρών μας παραμένουν εξαιρετικές και επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία διάθεση να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ΕΕ οφείλει να επενδύσει περισσότερο στις αμυντικές της δυνατότητες και να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα», σημείωσε.

«Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Αυστρία, η οποία δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ.

«Ευγνώμονες στην Ελλάδα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Αυστρία συνέβαλαν καθοριστικά στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

«Η Ελλάδα έχει να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο και της είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη.