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Οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες καμένες εκτάσεις, χιλιάδες κατεστραμμένα στρέμματα δασών και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Την τελευταία εβδομάδα, οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία.

Στη Γαλλία, περισσότερα από 420.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας, σε μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ από τις αρχές του έτους οι καμένες εκτάσεις ανέρχονται συνολικά σε περίπου 980.000 στρέμματα. Μόνο στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 220.000 κάτοικοι.

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία οι πυρκαγιές έχουν επηρεάσει περίπου 770.000 στρέμματα γης, με το μέτωπο στην περιοχή της Άβιλα να χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών στη χώρα.

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Άβιλα, ενώ νέα μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια ανάγκασε ακόμη 15.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης των μετώπων, σύμφωνα με το BBC.

Μέσα σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, καθώς η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία πλησιάζει επικίνδυνα το Μπορντό. Ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X το Σάββατο, υποσχέθηκε την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές, κυρίως στη Ζιρόντ και τη Λαντ. «Θα ξαναχτίσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε εκεί για όσο χρειαστεί».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Τομά Καζενάβ, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει απόφαση για εκκένωση της πόλης των περίπου 850.000 κατοίκων. Ωστόσο, ένα νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται από την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, εκτιμάται ότι θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στην Ισπανία τα ελληνικά πυροσβεστικά CL-415 για τη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές 

Στη μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν ριχτεί τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Τα ελληνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν χθες το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και κατευθύνθηκαν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, όπου επιχειρούν για την αντιμετώπιση των ενεργών πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην ίδια περιοχή, συμβάλλοντας στις προσπάθειες των ισπανικών αρχών για τον περιορισμό των δασικών πυρκαγιών.

Η ελληνική συνδρομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας των κρατών-μελών να ενισχύουν η μία την άλλη όταν οι ανάγκες ξεπερνούν τις διαθέσιμες εθνικές δυνατότητες.