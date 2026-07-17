Σε κλίμα έντονης εκλογικής προετοιμασίας βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ αυτές τις ημέρες, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τυχόν αιφνιδιασμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε περίπτωση που ανακοινώσει πρόωρη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Παράλληλα, η ηγεσία του κόμματος επενδύει στη σταδιακή ενεργοποίηση της κομματικής βάσης και στη δημιουργία ενός κλίματος συσπείρωσης, που θα ενισχύσει τη δημοσκοπική και εκλογική του δυναμική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικός στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% των ψηφοδελτίων πριν από τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, όπου όλοι θα βρίσκονται σε κλίμα θερινής ραστώνης. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει έως τα μέσα Ιουλίου να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων, ώστε από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική μάχη σε όλη τη χώρα.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων διαδραματίζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων υπό τον Πέτρο Λάμπρου, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένη αξιολόγηση στελεχών και υποψηφίων, εξετάζοντας βιογραφικά. Παράλληλα, σημαντική θεωρείται η ανταπόκριση πολιτών και στελεχών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων που λειτουργεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η διαδικασία μέχρι στιγμής εξελίσσεται χωρίς σοβαρές εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τονίζεται πως βασικό κριτήριο για όσους διεκδικούν θέση στα ψηφοδέλτια είναι η παρουσία τους στην κοινωνία, η αναγνωρισιμότητα στις τοπικές περιφέρειες και η θετική επαγγελματική ή δημόσια διαδρομή τους. Εκτός της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης βρίσκονται οι 32 νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου σε αυτό το νούμερο), οι οποίοι θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Ιδιαίτερη διαχείριση γίνεται όμως για πολιτικά στελέχη που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους και εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα, υπό την άμεση εποπτεία στη συγκεκριμένη περίπτωση του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μεγάλο βάρος στην Αττική

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φιλοδοξεί να αυξήσει σημαντικά τις δυνάμεις του. Στην Α’ Αθηνών, ο Παύλος Γερουλάνος αναμένεται να δώσει ξανά τη μάχη του σταυρού, έχοντας συνυποψήφιους όπως ο Δημήτρης Οικονόμου, ο Γιώργος Αποστολόπουλος και η Τζίνη Γεννηματά. Στη συγκεκριμένη περιοχή, όμως, έχουμε και μια νέα προσθήκη που κάνει τη μάχη για το ποιος θα εκλεγεί ακόμη πιο αμφίρροπη. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, όπου και ανακοινώθηκε πως θα κατέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή στις επόμενες εκλογές, διεκδικώντας μια θέση στο κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη, καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο προκειμένου να βελτιώσει τις χαμηλές επιδόσεις του 2023, όπου είχε πάρει μόλις 6,7% τη στιγμή που πανελλαδικά το Κίνημα απέσπασε το 11,46% των ψήφων. Αντίθετα, εκτός εκλογικής μάχης στην Α΄Αθήνας αναμένεται να μείνουν η Ρωξάνη Μπέη και η Πόπη Γιαννοπούλου λόγω των αυτοδιοικητικών τους υποχρεώσεων στον Δήμο Αθηναίων.

Στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, κεντρικό πρόσωπο παραμένει η Μιλένα Αποστολάκη, ενώ εκεί μετακινείται και ο Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Υποψηφιότητες που φαίνεται να οριστικοποιούνται στην ίδια περιοχή είναι εκείνες του Παναγιώτη Γκανιάτσου και της Ρένιας Ζαρκαδούλα.

Στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών, η μάχη προμηνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς δίπλα στον νυν βουλευτή Παύλο Χρηστίδη αναμένεται να βρεθούν η Άννα Διαμαντοπούλου, η Τόνια Αντωνίου, ο Χρήστος Κακλαμάνης και ο Μάνος Αυγερινός. Αντίστοιχα έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Β΄ εκλογική περιφέρεια Δυτικής Αθήνας, όπου η Νάντια Γιαννακοπούλου θα επιδιώξει να διατηρήσει την κοινοβουλευτική της έδρα απέναντι σε υποψηφίους όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Κατερινόπουλος και ο Μπάμπης Καρπούζος.

Η Μάρα Κουκουδάκη και η Γεωργία Γεννιά θεωρούνται βέβαιες για την Α’ Πειραιά, ενώ στη Β’ Πειραιά ισχυρή θεωρείται η υποψηφιότητα του Δημήτρη Διαμαντίδη. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι στο ψηφοδέλτιο της ίδιας εκλογικής περιφέρειας θα συμμετάσχει και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στις εκλογές του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και σε αυτές του Ιουλίου 2019, και δη πρώτη με 18.457 ψήφους.

Στην Α΄ Ανατολικής Αττικής, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εμφανίζεται ως το κεντρικό πρόσωπο της παράταξης, ενώ στο ίδιο ψηφοδέλτιο αναμένεται να συμμετάσχουν η Βάσια Αναστασίου και ο Γιάννης Ράπτης. Τέλος, στη Β’ Δυτικής Αττικής ξεχωρίζει η παρουσία της Μαρίας Απατζίδη. Πρόκειται για περιφέρεια στην οποία το κόμμα δεν έχει εκλέξει βουλευτή, αφού από τις 4 έδρες, η Νέα Δημοκρατία κατέχει τις 3 και μία το ΚΚΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν και οι συζητήσεις για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξεταστεί σενάρια που θα έδιναν ισχυρό πολιτικό συμβολισμό, όπως η πιθανή πρόταση προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο ή τον Τάσο Γιαννίτση για την πρώτη θέση. Παράλληλα, βέβαιη θεωρείται η παρουσία του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σε εκλόγιμη θέση, ενώ θετικά αξιολογείται και η προοπτική συμμετοχής του καθηγητή Νομικής Αντώνη Καραμπατζού. Την ίδια ώρα, ο Χάρης Δούκας φαίνεται να παραμένει προσηλωμένος στην αυτοδιοικητική του πορεία, με στόχο τη διεκδίκηση μιας ακόμη θητείας στον Δήμο Αθηναίων, γεγονός που τον απομακρύνει από τα σενάρια συμμετοχής στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Την ίδια ώρα, τέλος, συνεχίζονται στο παρασκήνιο οι συζητήσεις για πρόσωπα που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Πιθανή θεωρείται η ένταξη στα ψηφοδέλτια των Ευάγγελου Αποστολάκη και Θάνου Μωραΐτη, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Γιώτα Πούλου. Την ίδια στιγμή, αναζητείται πολιτική φόρμουλα για την περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη, που παραιτήθηκε από τους «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη. Αντίθετα, κομματικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν τα σενάρια που κατά καιρούς κυκλοφόρησαν για πιθανή συμμετοχή της Κατερίνας Νοτοπούλου (άλλωστε πλέον τα διαψεύδει και η ίδια) ή του Μάριου Σαλμά, ενώ με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, δικηγόρος – διδάκτωρ Νομικής και πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, εκφράζοντας διαφωνία με τη στάση της ηγεσίας για τις μετεκλογικές συνεργασίες και αφήνοντας αιχμές για πιθανή σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία.