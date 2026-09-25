Ο Χάρης Δούκας βρίσκεται στην Πλάκα και συγκεκριμένα στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, επιβλέποντας τις έρευνες, καθώς υπάρχουν αγνοούμενοι στα συντρίμμια.

Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, είπε ότι επιχειρούν ακόμη και drones, ώστε να υπάρχει καλύτερη επιχειρησιακή εικόνα, ενώ θα ερευνηθούν και τα γειτονικά κτίρια για τυχόν ζημιές.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί. Έχουν πετάξει και διάφορα συστήματα, όπως drones, για να έχουμε εικόνες και από πάνω. Θα είμαστε εδώ συνέχεια με τις υπηρεσίες μας και θα δούμε αν έχουν υποστεί ζημιές τα γειτονικά κτίρια.

Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μια σύνθετη κατάσταση, γι’ αυτό υπάρχουν μέσα σκυλιά και ερευνούν. Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό».