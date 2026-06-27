Η οικονομία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επόμενες εκλογές και αυτό το γνωρίζουν καλά στο Μέγαρο Μαξίμου και για τον λόγο αυτό στο κυβερνητικό επιτελείο γίνονται διαρκείς συσκέψεις έτσι ώστε να καταλήξουν στο τέλος Αυγούστου σε ένα καλάθι για τη ΔΕΘ το οποίο θα απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν επίσης ότι μόνο η επικοινωνία δεν αρκεί έτσι ώστε να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος και την επαφή με κοινά που μπορεί στην πορεία των 7 χρόνων να είναι δυσαρεστημένα. Και για τον λόγο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βγει και πάλι μπροστά και σε καθημερινή βάση έρχεται σε επαφή με πολίτες ακολουθώντας τη στρατηγική που έχει αποδώσει σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Όπως εξηγούσαν συνεργάτες του πρωθυπουργού, μπορεί οι αντίπαλοι να μην διαφέρουν και πάλι (Ανδρουλάκης και Τσίπρας) ωστόσο ούτε θα τους υποτιμήσουν, ούτε όμως και θα μπουν σε μια διαδικασία αέναης αντιπαράθεσης η οποία θα τους απομακρύνει από την ουσία. Και αυτή, είναι τα παραδοτέα έργα, η πρωτοκαθεδρία στο κέντρο και κυρίως η εμπιστοσύνη των πολιτών στη ΝΔ ως τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας και να μην την βάλει σε νέες περιπέτειες.

Οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΕΛΑΣ αφορούσαν επί το πλείστον στην οικονομία. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας έχουν ασκήσει διακυβέρνηση και ο πρώην πρωθυπουργός εκ του αποτελέσματος απέτυχε να κινηθεί υπεύθυνα στην οικονομία και μάλιστα σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας.

Όπως σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Τσίπρας δείχνει να είναι αμετανόητος και κινείται όπως ακριβώς και το 2015 τάζοντας ανέφικτα πράγματα μόνο για να γίνει αρεστός.

Παρόλα αυτά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να πέσουν στην παγίδα της παρελθοντολογίας, αλλά η ρητορική τους θα έχει το βλέμμα στο μέλλον και στη δημιουργία αίσθησης προοπτικής για τους πολίτες.

«Αφήνουμε τα περί νέου πατριωτισμού και ηθικής επανάστασης και νέας μεταπολίτευσης στον κ. Τσίπρα», λένε. Και προσθέτουν ότι ο πατριωτισμός δεν μετριέται στα λόγια αλλά στις πράξεις όπως π.χ. την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις συμμαχίες με μεγάλους παίκτες της διεθνούς σκηνής, κάτι που έγινε τα τελευταία 7 χρόνια.

Με την Ελλάδα να βρίσκεται στο κέντρο λήψης των μεγάλων αποφάσεων στην Ευρώπη και έχει πάψει από το 2019 να είναι το μαύρο πρόβατο όπως ήταν μέχρι τότε.

Κεντρική απόφαση είναι η ΝΔ να παραμείνει επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος απέναντι στον λαϊκισμό που επανέρχεται στο προσκήνιο και των ατελείωτων ψεμάτων και υποσχέσεων.