Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές του στη διαφάνεια και την εντιμότητα, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ.

Όπως ανέφερε, «έχουν περάσει 3 εβδομάδες από τότε που ανακοινώθηκε η ΕΛΑΣ και ακόμα περιμένουμε να μας πουν πώς χρηματοδοτείται και να μας δώσουν στοιχεία για τη διαφάνεια που επιβάλλεται να διέπει ένα κόμμα».

Απαντώντας, μάλιστα, στην παρέμβαση του στελέχους της ΕΛΑΣ, Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος ρώτησε «πώς θα πληρώσετε στη ΝΔ τα 600 εκατ.;», ο κ. Ρωμανός ανταπάντησε: «τη δική σας χρηματοδότηση που επαγγέλλεστε τη διαφάνεια την ξέρει ο λαός; Πώς πληρώνεται η καμπάνια, το ξέρει;».

Παράλληλα, σχολίασε και τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης της ReallPolls, επισημαίνοντας ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής και εγώ δεν θα επιτεθώ σε εταιρεία τα αποτελέσματα των οποίων δεν μας αρέσουν. Εδώ είμαστε για να δούμε την πορεία των αριθμών και την πορεία προς τις εκλογές. Όταν οι πολίτες μιλήσουν στις κάλπες, θα αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσει η πατρίδα με μια πορεία με πολλά θετικά και αλλαγή της εικόνα διεθνώς με μείωση 83 εφόρων ή αν θέλουν να πειραματιστούν πάλι με ένα πείραμα που έκαναν του 20165 και καταδίκασαν σε κάθε κάλπη έκτοτε».

Αναφερόμενος εκ νέου στις τοποθετήσεις του Διονύση Τεμπονέρα, ο Νίκος Ρωμανός υποστήριξε ότι «εμείς είμαστε στο 2026, εσείς προσπαθείτε να δικαιώστε το 2015 με το rebranding αλλά είναι η ίδια τοξικότητα και λάσπη όπως το 2015 το 2019 το 2023».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ρωμανός δήλωσε: «Δεν θα μπω να θυμίσω πόση σχέση με την εντιμότητα είχε η διακυβέρνηση Τσίπρα, ούτε θα θυμίσω ότι υπήρχαν καταδικασμένοι υπουργοί που κατέβηκαν κανονικά στις εκλογές».