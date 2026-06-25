Μεταξύ των θεατών που παρακολούθησαν το βράδυ της Τετάρτης την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» στο Θέατρο του Λυκαβηττού ήταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και με τον σκηνοθέτη της, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της παράστασης:

Μια ξέφρενη Επιθεώρηση 2.0 ξεπηδά κατευθείαν από τη δική μας απίστευτη καθημερινότητα: λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, «τραμπικοί» πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλυαρία, σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο.



Χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ώρου, «αδιάφθοροι» εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους fans στο TikTok.

Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία, πρέσβειρες–superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride.

Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει με μπραντσάδικα και Airbnb σε φουλ ανάπτυξη, latte macchiato και business meetings για energy security και AI sustainability.

Και κάπου στο Κολωνάκι, η Αριστεία και η Ατομική Ευθύνη απολαμβάνουν brunch με quinoa bowls και avocado toast!

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο – αυτό που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, μέσα από το βλέμμα της επιθεώρησης.

Η επιθεώρηση, η οποία συνοδεύεται από πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, φέρνει στη σκηνή τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη και Θανάση Ισιδώρου.

«Δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Θεωρώ ότι η πορεία του ήταν αρκετά καταστροφική τον καιρό που κυβέρνησε. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι κακό έκανε και όταν το είδε είπε αυτό που λέμε “από Θαύμα ζούμε”», δήλωσε ο Δημήτρης Μακαλιάς σε πρόσφατη συνέντευξή του και συμπλήρωσε: «Εγώ σοκάρομαι με τη φράση (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα) “έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες την επομένη των εκλογών”. Ήταν ένα αρκετά σκοτεινό κεφάλαιο μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσα πολλά λάθη που δεν είχαν γνώμονα τον λαό. Όλοι θέλαμε αλλαγή, θέλαμε να βγει η αριστερά αλλά αυτή ξεπέρασε κάθε όριο».