Μια συνέντευξη στην οποία μίλησε για όλους και για όλα έδωσε το βράδυ της Τρίτης 23/6 ο Δημήτρης Μακαλιάς. Όπως επεσήμανε ο ηθοποιός στο Action24 «o Τσίπρας μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα» ενώ τόνισε πως δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

«Δεν ψηφίζω αυτούς που κυβερνάνε, πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για πολυφωνία» εξήγησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και συμπλήρωσε «δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Θεωρώ ότι η πορεία του ήταν αρκετά καταστροφική τον καιρό που κυβέρνησε. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι κακό έκανε και όταν το είδε είπε αυτό που λέμε “από Θαύμα ζούμε”».

«Εγώ σοκάρομαι με τη φράση (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα) “έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες την επομένη των εκλογών”. Ήταν ένα αρκετά σκοτεινό κεφάλαιο μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσα πολλά λάθη που δεν είχαν γνώμονα τον λαό. Όλοι θέλαμε αλλαγή, θέλαμε να βγει η αριστερά αλλά αυτή ξεπέρασε κάθε όριο» είπε.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς αναφέρθηκε και στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο υποδύεται στην επιθεώρηση «Εγώ θα σας το πω» λέγοντας «δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα, ανεξάρτητα αν κάποιοι τον θεωρούν καλό πολιτικό. Παλεύει να δώσει υλικό, δεν θέλει να τον κοροϊδεύεις αλλά θέλει κάθε ημέρα να είναι είδηση. Θα τον λατρέψω αν έρθει, θα ήθελα πολιτικούς να έρχονται να δουν σάτιρα. Αν δεν θέλει, δεν θα τον καλέσω να έρθει και τζάμπα». Μετά δε από παρακίνηση της Αθηναΐδας Νέγκα δήλωσε «τώρα που το λες θα το κάνω, θα του στείλω πρόσκληση να δω τι θα γίνει».

Σχολιάζοντας τις αλλαγές στους μισθούς των ιεραρχών, ο ηθοποιός σημείωσε «ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνουμε την εκκλησία. Η εκκλησία θα έπρεπε να πληρώνει, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα δύο, κράτος και εκκλησία, πρέπει να είναι μαζί. Η εκκλησία είναι μια επιχείρηση που έχει αδήλωτο χρήμα, που καταβάλλεται σε μετρητά, δεν έχει pos, εμείς έχουμε παγκάρι».

«Δεν το βρίσκω σωστό σε μια κοινωνία που φορολογούμαστε για το κάθε τι να έχουμε έναν γείτονα που δεν φορολογείται και είναι επιχείρηση και παίρνει χρήματα μαύρα. Μπορεί να υπάρχει έλεγχος, αλλά δεν το ξέρω. Είναι μαύρα 100%, δεν ελέγχονται εύκολα γιατί περνάνε από πολλά χέρια. Θα ήθελα όπως υπάρχει διαφάνεια σε όλα, να υπάρχει και σε αυτό. Θα εκτιμήσω όταν η περιουσία της εκκλησίας χρησιμοποιείται για καλό λόγο» υπογράμμισε.

«Μου χάκαραν τα social media και έχασα το 80% των εισοδημάτων μου» δήλωσε ο ηθοποιός ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό του «καταπιεστικό Έλληνα μπαμπά».