Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της επέλεξε να μοιραστεί η Δόμνα Μιχαηλίδου μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψή της στην Αίγινα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας βρέθηκε στο νησί για να τηρήσει μια δέσμευση που είχε αναλάβει κατά την προηγούμενη επίσκεψή της, συμμετέχοντας στην αποφοίτηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας.

«Δώσαμε μια υπόσχεση: να επιστρέψουμε στην αποφοίτηση των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας. Και την κρατήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, υπενθυμίζοντας ότι είχε επισκεφθεί το σχολείο στο πλαίσιο του προγράμματος των σχολικών γευμάτων.

Στο φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε, η Δόμνα Μιχαηλίδου εμφανίζεται να συνομιλεί με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Οι εικόνες αποτυπώνουν το κλίμα της γιορτής και τις επαφές που είχε με την τοπική κοινωνία, μακριά από το τυπικό πλαίσιο των επίσημων συναντήσεων. Στην ίδια ανάρτηση περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα από συνάντηση που πραγματοποίησε με γονείς στον Μαραθώνα, στο πλαίσιο των δράσεων και επαφών της με οικογένειες και εκπαιδευτικές κοινότητες.

Το βίντεο με το πιτόγυρο που έγινε viral

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή των χρηστών των social media ήταν το τελευταίο βίντεο που συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της. Κατά την επιστροφή της από την Αίγινα, η υπουργός καταγράφεται στο κατάστρωμα του πλοίου να απολαμβάνει ένα πιτόγυρο, σε μια χαλαρή στιγμή μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις της.

Μάλιστα, συνόδευσε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με τη χιουμοριστική λεζάντα: «Η αληθινή επιστροφή από Αίγινα», προκαλώντας πολλά θετικά σχόλια και αντιδράσεις από τους ακολούθους της.