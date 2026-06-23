Ο Χάρης Αθανασιάδης επιχείρησε να αποσαφηνίσει τις θέσεις της ΕΛΑΣ σχετικά με τη φορολόγηση του πλούτου, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του.

Ο ίδιος μίλησε στο «OPEN», τονίζοντας πως η φορολόγηση του πλούτου είναι αναγκαία για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και τη στήριξη της μεσαίας τάξης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό πρέπει να γίνεται με δίκαιο τρόπο.

Όπως εξήγησε, εννοεί «αλλαγή φορολογικής κλίμακας με ελάφρυνση του κάτω και δίκαιη φορολόγηση των πάνω», καταλήγοντας πως «η ΕΛΑΣ θα φορολογήσει τον πλούτο με δίκαιο τρόπο».

Θυμίζεται ότι ο Χάρης Αθανασιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» το Σάββατο 20 Ιουνίου, είχε υποστηρίξει ότι η ΕΛΑΣ σχεδιάζει να αντλήσει σημαντικά έσοδα από τη φορολόγηση μορφών πολυτελούς διαβίωσης, εκτιμώντας ότι τα δημόσια ταμεία θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

«Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίζουμε ότι μόνο από αυτό το μέτρο μπορούν να προκύψουν έσοδα της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρος «υπερπολυτελής διαβίωση», ο Χάρης Αθανασιάδης είχε φέρει ως παραδείγματα την κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής και αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού.

«Έχετε κότερο και κάνετε διακοπές με το δικό σας σκάφος; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Όλοι γνωρίζουμε από την καθημερινότητα ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας ζωής», είχε σημειώσει.