Για τα νέα προγράμματα απασχόλησης και το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα μίλησε το πρωί της Τρίτης 23/6 η Νίκη Κεραμέως. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και όχι από το φύλο σου.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αναφερόμενη στον Δημήτρη Αβραμόπουλο είπε: «Ο κύριος Αβραμόπουλος έβγαλε χθες μία ανακοίνωση, στην οποία εξήγησε αναλυτικά όλο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα, δήλωσε ευθύς εξαρχής ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του για να χυθεί άπλετο φως και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Ήταν μία δραστηριότητα, η οποία ήταν πλήρως δηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορολογημένη και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ να ξέρω τα στοιχεία του φακέλου, πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος βγήκε ευθύς εξ αρχής και προς τιμήν του είπε “θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, αμέσως”, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση», είπε.

Στη συνέχεια, εστίασε στο πρόγραμμα για ανέργους 55+ ετών αλλά και για άτομα με αναπηρία εξηγώντας: «Κάνουμε μία συνεχή προσπάθεια είτε με το πρόγραμμα 55+ – θυμίζω ότι είναι ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα για συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να τύχει να βρεθούν εκτός δουλειάς σε μία ηλικία που είναι δύσκολο να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας – άρα, λοιπόν, ερχόμαστε ως υπουργείο Εργασίας και επιδοτούμε την απασχόληση για συμπολίτες μας 55 ετών και άνω οι οποίοι βρίσκονται στην ανεργία. Σε πολλούς από αυτούς λείπουν λίγα συντάξιμα χρόνια για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Και έχουν και πολύτιμη εμπειρία να προσφέρουν, για παράδειγμα, σε δημόσιους οργανισμούς, σε Δήμους, σε Περιφέρειες, σε νοσοκομεία. Το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα, έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και πράγματι ετοιμάζουμε και νέα επέκταση τις αμέσως επόμενες εβδομάδες του προγράμματος αυτού. Ταυτόχρονα, τρέχει και νέα επέκταση στο πρόγραμμα για συμπολίτες μας με αναπηρία. Βγάζουμε και ένα τέτοιο πρόγραμμα για να βοηθήσουμε συμπολίτες μας με αναπηρία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας. Οι αναπηρίες είναι ορατές, συνήθως, και αόρατες και πολύ συχνά είναι πολύ πιο δύσκολο για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να βρουν μία δουλειά», τόνισε.

«Για τα άτομα με αναπηρία δεν έχει όριο ηλικίας. Δεν έχει όριο ηλικίας. Άρα, είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε Δήμους και σε Περιφέρειες της χώρας. Δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς έχουν μία εμπειρία, απλά δυσκολεύονται στο να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας. Και εκεί ερχόμαστε εμείς να τους βοηθήσουμε. Άρα, πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη μέριμνα και στους συμπολίτες μας με αναπηρία και στους συμπολίτες μας που βρίσκονται εκτός δουλειάς σε μια πιο δύσκολη ηλικία. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, αν χάσεις τη δουλειά σου στα 30 είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις δουλειά, από το αν χάσεις τη δουλειά σου στα 50 και στα 60. Πάνω από 30.000 ωφελούμενοι μέχρι σήμερα και πάμε και κάνουμε και νέα επέκταση» εξήγησε η υπουργός Εργασίας.

Στη συνέχεια, η κ. Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα γυναικών και ανδρών και στο νέο νομοσχέδιο αναφορικά με την ισότητα στους μισθούς ανεξαρτήτως φύλου.

«Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και ενσωματώνει μία Ευρωπαϊκή οδηγία. Τι σου λέει αυτή η Ευρωπαϊκή οδηγία; Ότι η αμοιβή σου να καθορίζεται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και ουδενί από το φύλο σου. Δηλαδή, δεν έρχεται να σου πει ότι “άνδρες και γυναίκες όλα ίσα και όμοια, αμειβόμαστε το ίδιο”. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ μεν έχει σημειωθεί μία πρόοδος σε αυτό που λέμε μισθολογικό χάσμα, στο αν δηλαδή η γυναίκα πληρώνεται λιγότερο εξαιτίας του φύλου της, παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα μία απόκλιση. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πόση είναι αυτή η απόκλιση; 13,4% πληρώνονται λιγότερο οι γυναίκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι 11% αυτή η απόκλιση. Άρα, ήταν πολύ πιο ψηλά, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί αυτό το μισθολογικό χάσμα. Μέτρα πριν την πρόσληψη και μέτρα μετά την πρόσληψη. Παράδειγμα: Πριν την πρόσληψη, δεν θα μπορεί να βγαίνει καμία προκήρυξη θέσης εργασίας, η οποία θα λέει ‘ζητώ γυναίκα’ ή ‘ζητώ άνδρα’. Άρα, θα είναι όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας ουδέτερες ως προς το φύλο, πολύ βασικό. Δεύτερο στοιχείο: Όπως επίσης πλέον υποχρεούνται οι επιχειρήσεις, με βάση αυτό το νομοθέτημα, να αναφέρουν για τι εύρος αμοιβής μιλάμε. Αν διαπιστωθεί μισθολογικό χάσμα, μπορεί να γίνει καταγγελία. Γίνεται καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη. Οι εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίσουν στοιχεία», σημείωσε.

Για τις συλλογικές συμβάσεις

«Είχαμε την πρώτη συλλογική σύμβαση η οποία οδήγησε σε αυξήσεις μισθών έως 20%. Η συλλογική σύμβαση αφορά 400.000 εργαζόμενους. Είναι το 15% περίπου των μισθωτών της χώρας. Έγινε μία εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελληνική Κυβέρνηση, και η Ευρώπη είπε το εξής: Είπε πριν από ένα χρόνο, να είμαστε ειλικρινείς, η Ελλάδα είχε τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Επί της ουσίας δεν τα πήγαινε καλά στις συλλογικές συμβάσεις. Ένα χρόνο μετά, “η Ελλάδα είναι πηγή έμπνευσης”, λόγια της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συλλογικές συμβάσεις, και μακάρι κι άλλα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό» ανέφερε.

«Είμαι στο Υπουργείο Εργασίας δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια δεν περίμενα ποτέ ότι θα αξιοποιούσα τόσο πολύ τη δύναμη του κοινωνικού διαλόγου. Το λέω ειλικρινά. Ξέρετε ότι πλέον, ενώ δεν έχω καμία τέτοια υποχρέωση, και υπουργική απόφαση να βγάλω η οποία θεωρώ ότι επηρεάζει σημαντικά τους εργαζομένους και τους εργοδότες, θα τη συζητήσω μαζί τους. Και για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι γιατί αντικειμενικά το κείμενο θα βγει καλύτερο, εάν το συζητήσεις με αυτούς και θα εφαρμοστεί και καλύτερα», τόνισε κλείνοντας.