Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (Gender Pay Gap) αποτελεί η διαφορά στις μέσες ακαθάριστες απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην Ελλάδα, το εν λόγω χάσμα ανέρχεται περίπου στο 13,6%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στο 12%.

Η διαφάνεια στις αμοιβές, όπως επισημάνθηκε το πρωί της Τρίτης 16/6 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναδεικνύεται σήμερα σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προώθηση της μισθολογικής ισότητας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά εργασίας και την προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού. Η Οδηγία (ΕΕ) 2023/970 εισάγει ένα νέο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, με στόχο τη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και τη διασφάλιση ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Για την Ελλάδα, η εφαρμογή των νέων κανόνων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διαφάνεια στις αποδοχές, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσέλκυση και τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών της διασποράς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Η Διαφάνεια στις Αμοιβές και η Προσέλκυση Ελλήνων της Διασποράς

Η Οδηγία (ΕΕ) 2023/970 για τη Διαφάνεια των Αμοιβών

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2023/970 θεσπίζει κανόνες για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια στις αμοιβές και την ίση μεταχείριση στην εργασία.

Η σημασία για την Ελλάδα

Η δημοσίευση του εύρους αποδοχών στις αγγελίες εργασίας δεν αποτελεί μόνο μέτρο συμμόρφωσης με την Οδηγία. Λειτουργεί παράλληλα ως σημαντικό εργαλείο επαναπατρισμού εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς:

Μειώνει την αβεβαιότητα των υποψηφίων.

Ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους εργοδότες.

Σε συνδυασμό με τα φορολογικά κίνητρα, αποτελεί αποτελεσματικό μηχανισμό προσέλκυσης Ελλήνων του εξωτερικού.

Στοιχεία και Τάσεις

Το 63% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι η διαφάνεια στις αμοιβές αποτελεί βασική προσδοκία των υποψηφίων.

Το 46% των υποψηφίων είναι απίθανο να ανταποκριθεί σε αγγελίες χωρίς πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές.

Οι αγγελίες που περιλαμβάνουν μισθολογικό εύρος προσελκύουν έως και 50% περισσότερους υποψηφίους.

Το 77% των οργανισμών παγκοσμίως αναπτύσσει στρατηγικές διαφάνειας αμοιβών.

Το 70% των οργανισμών εκτιμά ότι η διαφάνεια θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της μισθολογικής ισότητας.

Κατά τη Διαδικασία Πρόσληψης Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Ο εργοδότης οφείλει:

Να γνωστοποιεί την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης.

Να παρέχει πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας, εφόσον υπάρχει.

Να μην ζητά πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Αρχές της Διαδικασίας Επιλογής Η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να είναι:

Ουδέτερη ως προς το φύλο. Απαλλαγμένη από κάθε μορφή διάκρισης.

Κατά τη Διάρκεια της Εργασιακής Σχέσης

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Η έννοια της αμοιβής περιλαμβάνει:

Βασικό μισθό.

Bonus και μεταβλητές αποδοχές.

Επιδόματα.

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης.

Παροχές σε είδος.

Επαγγελματικές συντάξεις.

Τι μπορεί να ζητήσει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με:

Το ατομικό επίπεδο αμοιβής του.

Τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα άλλων εργαζομένων.