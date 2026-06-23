Στη συζήτηση που είχε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε σήμερα, στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασελάκης, λέγοντας πως αυτή προέκυψε από σπόντα μετά από μια συνέντευξη του ιδίου που αναφερόταν στο σύστημα υγείας, την οποία είδε ο κ. Γεωργιάδης και ζήτησε να συμμετάσχει.

«Από σπόντα έγινε αυτή η συζήτηση. Από μια συνέντευξη που είχα δώσει με τον Τάιλερ, όπου αναφέρθηκα σε ζητήματα υγείας. Μετά το είδε αυτό ο κ. Γεωργιάδης και είπε: με χαρά θα δεχτώ. […] Έχω βιώσει από πρώτο χέρι πολύ μεγάλη τοξικότητα όσο έχω πολιτευτεί. Κανείς δεν έχει συγκρουστεί όπως εγώ έχω συγκρουστεί με τη ΝΔ», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Κασελάκη, «το ρεζουμέ για όλη την πρόσκληση, τη συζήτηση, είναι ότι το να είσαι τοξικός και μόνο καταγγελτικός είναι το πιο εύκολο. Εμείς θέλουμε το νέο μας κόμμα να είναι ένα κόμμα λύσεων. Πρέπει να σταματήσουν οι φαντασιώσεις ότι καθένας που μιλάει με κάποιον από άλλο χώρο φλερτάρει με τον χώρο αυτό. Εάν θέλει να έρθει ο κ. Τσίπρας, να έρθει στο Direct, στην εκπομπή στο YouTube, με μεγάλη χαρά. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα».

«Το να έχεις έναν τέτοιο διάλογο είναι μια προσφορά στη Δημοκρατία. Θα κριθούμε όλοι στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε οι Δημοκράτες να είναι λύσεων για τομές για την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε όλους όσους θέλουν να δουλέψουν, να εργαστούν, να χτίσουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους», συνέχισε.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε πως επί τρία χρόνια έχει συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

«Έχω βιώσει από πρώτο χέρι πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα τα τελευταία τρία χρόνια από τότε που έχω πολιτευτεί. Και στην αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που κανείς δεν έχει συγκρουστεί τα τελευταία τρία χρόνια όπως εγώ έχω συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία, από τις συμβάσεις της V&O και της Blue Skies, που είναι φυτώριο των στελεχών της, που εγώ τα πήγα στον οικονομικό εισαγγελέα, μέχρι το 28% που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης στις ευρωεκλογές».

«Και όταν ανέλαβα ένα κόμμα που ήταν στο 7% και ξεκόλλησε, και μπορέσαμε να το φέρουμε με ένα νέο ψηφοδέλτιο με προκριματική διαδικασία στο 15%, συν τις διασπάσεις που πήγαν άλλο 3%, αν το βάλετε όλο αυτό μαζί, κάπως μειώθηκε η αυτοδυναμία του 41%».

«Το να είσαι τοξικός, και μόνο καταγγελτικός, είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι ότι δεν λύνεις τα προβλήματα του κόσμου. Και εμείς θέλουμε οι δημοκράτες, το νέο μας κόμμα, να είναι ένα κόμμα λύσεων. Εάν θεωρείς ότι οι άνθρωποι που βλέπεις από την κυβέρνηση ότι πρέπει να είναι στη φυλακή, λόγω των ασυλιών που υπάρχουν στους βουλευτές και υπουργούς, τότε αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν και τα κόμματα που θέλουν συνταγματική αναθεώρηση και κατάργηση των ασυλιών, όπως είναι οι δημοκράτες. Μέχρι τότε, έχουμε Δημοκρατία».

Σχετικά με την ακρίβεια, ο κ. Κασελάκης τόνισε ότι το Κίνημα Δημοκρατίας έχει ξεκάθαρο πακέτο επάρκειας για την αντιμετώπισή της, ενώ συμπλήρωσε ότι προσπαθούν να είναι ένα παραγωγικό κόμμα προτάσεων, λύσεων και τομών που θα εκπροσωπεί την κοινωνία. Ακόμη, τάσσεται υπέρ της κατάργησης των κομματικών παρατάξεων και της καθιέρωσης ενιαίου ψηφοδελτίου.

Τέλος, ο κ. Κασελάκης αναφέρθηκε στις γυναικοκτονίες, τονίζοντας πως διαφέρει από την απλή ανθρωποκτονία, εξηγώντας ότι προέρχεται από την κοινωνική αντίληψη της γυναίκας ως αντικειμένου.

«Η καθιέρωση του όρου είναι ένα αναγκαίο, αλλά τελευταίο βήμα, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να γίνουν χθες. Όπως είναι να υπάρχει ένα σωστό οικογενειακό δίκαιο, εξειδικευμένα οικογενειακά δικαστήρια. Δεν μπορούν να περνάνε τα χρόνια και τα παιδάκια, τα οποία έχουν μείνει ορφανά από γυναικοκτονίες, να μην έχουν ένα καθεστώς επισφάλειας».

«Μία γυναικοκτονία δεν είναι απλά μία ανθρωποκτονία. Είναι μία ανθρωποκτονία που γίνεται επειδή ο άντρας θεωρεί τη γυναίκα αντικείμενό του. Γιατί τη θεωρεί αντικείμενό του; Διότι στην κοινωνία στην οποία έχουμε ζήσει τόσες δεκαετίες, η γυναίκα είναι στο σπίτι, κάνει τις δουλειές, δεν έχει οικονομική ανεξαρτησία, και ο άντρας έρχεται και παριστάνει ότι είναι το αφεντικό και καταλήγουμε σε αυτές τις περιπτώσεις».

«Όταν μία καταγγελία γίνεται, πρέπει να κινείται αυτεπάγγελτα και η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη. Και καταλαβαίνετε ότι το να μην γίνεται αυτό, πρέπει να έχει και ποινικό αντίκτυπο σε όσους δημόσιους λειτουργούς δεν κινούνται».