«Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται, αλλά μην έχετε αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τάξουν σίγουρα πολύ περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε όλα. Ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, γι’ αυτό θεωρώ ότι η ΝΔ θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές».

Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Εμείς, προσέθεσε, «από το 2019 προχωρούμε με νοικοκυριό, κοινή λογική και σταθερά βήματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού. Ας πάνε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που επανέρχονται με τις ίδιες λαϊκίστικες συνταγές και τα ψέματα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι το «πακέτο» της ΔΕΘ το οποίο θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο, θα στοχεύει κυρίως σε μείωση των άμεσων φόρων για τους πολίτες και στη στήριξη των ευάλωτων. «Πέρυσι», υπενθύμισε, «βασιστήκαμε στα πρόσθετα έσοδα από την ανάπτυξη και τη μείωση της φοροδιαφυγής, καταργήσαμε τους φόρους για τους νέους 20-25 ετών και τους μειώσαμε κατά 50% για ηλικίες 25-30 ετών».

«Από την άλλη πλευρά έχουμε μια αντιπολίτευση που χαρακτηρίζεται από τοξικότητα, εχθροπάθεια, ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο», ανέφερε και επικαλέσθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών στις οποίες πλειοδότησε ο κ. Τσίπρας με υπόσχεση δωρεάν μέσα για όλους. «Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Ό,τι κι αν έχει να καταλογίσει κανείς στη ΝΔ, παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη στην οποία μπορεί να στηριχθεί η χώρα για να προχωρήσει στο 2030, να αντιμετωπίσει διεθνείς προκλήσεις. Δεν μπορεί κανείς να στηριχθεί στην αντιπολίτευση».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης είναι λογικό να υπάρχει κόπωση σε μια μερίδα της κοινωνίας, ωστόσο η ΝΔ συνεχίζει να προηγείται.

«Το βέβαιο είναι», κατέληξε, «ότι είμαστε μπροστά και ότι πρέπει να συνεχίσουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τη δουλειά μας. Παρά τα λάθη που έχουν γίνει, είναι βέβαιο ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η ανεργία μειώθηκε από 18% σε 8% και δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά, από 140 δισ. σε πάνω από 200 δισ. και τα τρία πέμπτα της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Στον τουρισμό είμαστε στις κορυφαίες 10-12 χώρες του κόσμου έχοντας 40 εκατ. τουρίστες. Η χώρα συγκλίνει με το μέσο όρο της ΕΕ. Εμείς θα συνεχίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας για το 2030, για την οποία ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει τον συντονισμό και θα προχωρήσουμε με βάση την κοινή λογική και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές για να απαντήσουμε στις ανάγκες της χώρας και της νέας εποχής», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης