Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την τοποθέτησή του στη Βουλή για την απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συζήτηση σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Φλωρίδη ότι επιχείρησε να δικαιολογήσει την απουσία του πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας, όπως αναφέρει, «μια ακόμη ευφάνταστη επιχειρηματολογία».

Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ειδικότερα στον ισχυρισμό του υπουργού Δικαιοσύνης ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είχε διαβάσει την ημερήσια διάταξη της Βουλής, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, αφορούσε τον τυπικό ορισμό της ημερομηνίας και όχι την ουσία της διαδικασίας.

«Αδιάβαστος ξανά, κ. Φλωρίδη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή ημερήσια διάταξη είναι ίδια με εκείνη της 14ης Νοεμβρίου 2018, όταν είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη συζήτηση παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών.

Με αιχμηρό τρόπο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είχε βρει πολλή… ουσία στη διαδικασία», ενώ σήμερα, όπως τονίζει, «καταγράφηκε απών».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διαδικασία. Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αναδείξει την απουσία του πρωθυπουργού ως ζήτημα πολιτικής συνέπειας και θεσμικής στάσης.

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει νέα επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέροντας ότι «κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί θεσμική διαδικασία υψηλού πολιτικού συμβολισμού, με τα κόμματα να επιχειρούν ήδη να οριοθετήσουν τις θέσεις και τις ευθύνες τους ενόψει της συνέχειας.