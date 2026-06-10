Στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης-SEECP, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν προτεραιότητες που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και την περιφερειακή σταθερότητα. Η συνάντηση αποκτά σημασία, καθώς η Άγκυρα φαίνεται να επεξεργάζεται νομοθετική πρωτοβουλία για τη «Γαλάζια Πατρίδα», κίνηση που στην Αθήνα αξιολογείται με προσοχή.



Η ελληνική πλευρά επανέλαβε ότι καμία μονομερής ενέργεια για θαλάσσιες ζώνες και το Δίκαιο της Θάλασσας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ούτε δημιουργεί τετελεσμένα. Το μήνυμα προς την Τουρκία ήταν σαφές: ο διάλογος μπορεί να προχωρήσει μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι υπό το βάρος μονομερών αξιώσεων που θίγουν κυριαρχικά δικαιώματα.



Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν κρίσιμη την έγκαιρη πληροφόρηση των ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών οργανισμών ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε κλιμάκωση.

Παρά τις εντάσεις, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η μόνη ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών παραμένει η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.



Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προετοιμασίες για την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ και τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης.



Η συνάντηση στη Σόφια συνδυάζει την αποτροπή τετελεσμένων με τη στρατηγική διατήρησης διαλόγου, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν λεπτές.