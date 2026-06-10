Τη σύσταση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο αντιπρόεδρος του Σώματος, Γιώργος Γεωργαντάς.

Μετά από σχετική απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, μετά και την πρόταση του προέδρου και 154 βουλευτών της ΝΔ για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος, η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Αθανασίου Χαράλαμπος

Βλάχος Γεώργιος

Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

Καιρίδης Δημήτριος

Καππάτος Παναγής

Καράογλου Θεόδωρος

Κεφαλογιάννης Ιωάννης

Κτιστάκης Ελευθέριος

Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

Κωτσός Γεώργιος

Μακρή Ζωή (Ζέττα)

Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα

Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)

Νικολακόπουλος Ανδρέας

Οικονόμου Ιωάννης (Γιάννης)

Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

Ράπτη Ζωή

Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος)

Σκυλακάκης Θεόδωρος

Στυλιανίδης Ευριπίδης

Συρίγος Ευάγγελος (Άγγελος)

Χαρακόπουλος Μάξιμος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Λιακούλη Ευαγγελία

Μάντζος Δημήτριος

Νικητιάδης Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Γαβρήλος Γεώργιος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Γκιόκας Ιωάννης

Δελής Ιωάννης

Κομνηνάκα Μαρία

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Φωτόπουλος Στυλιανός

Χήτας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»

Ρούντας Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Από τους ανεξάρτητους βουλευτές