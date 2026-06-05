Εν μέσω μιας συγκυρίας έντονης πολιτικής πίεσης και εμφανών δημοσκοπικών απωλειών συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με βασικό ζητούμενο την ανασυγκρότηση της στρατηγικής του κόμματος και την αποσαφήνιση του πολιτικού του στίγματος. Το όργανο, σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα των 32 βουλευτών, καλείται να διαμορφώσει ένα σχήμα «σκιώδους κυβέρνησης», το οποίο θα αναλάβει την άμεση και συστηματική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης καταγράφουν μια εμφανή υποχώρηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να χάνει τη δεύτερη θέση, την οποία φαίνεται να καταλαμβάνει το νεοπαγές κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το γεγονός αυτό εντείνει τον προβληματισμό στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς παραμένει ζητούμενο η διαμόρφωση ενός σαφούς και πειστικού αφηγήματος απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον βασικό πολιτικό ανταγωνιστή που διαγράφεται στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Στο ήδη φορτισμένο κλίμα έρχονται ωστόσο να προστεθούν και οι πρόσφατες τοποθετήσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Πολλά στελέχη εκτιμούν ότι η δημόσια συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες άνοιξε πρόωρα και χωρίς στρατηγικό όφελος, τη στιγμή που, όπως επισημαίνουν, η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση της αυτοτελούς πολιτικής πρότασης του κόμματος.

Ο κ. Δούκας, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύμπραξης με την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, με στόχο τον σχηματισμό μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, ακόμη και στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ενδεχομένως δύο εκλογικών αναμετρήσεων που θα υπάρξουν (εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις πρώτες εθνικές κάλπες). Παράλληλα, φέρεται να επαναφέρει το σκεπτικό ότι σε ένα τέτοιο σενάριο, τον ηγετικό ρόλο θα πρέπει να έχει το κόμμα που προηγείται εκλογικά – θέση που, υπό τα σημερινά δεδομένα, ενισχύει τον πρώην πρωθυπουργό έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να τεθεί εκ νέου στη σημερινή συνεδρίαση, με αρκετούς να προεξοφλούν έντονες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι δηλώσεις Δούκα κινούνται εκτός της επίσημης γραμμής του κόμματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει τεθεί ακόμη και ζήτημα πειθαρχικών κινήσεων εις βάρος του. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, έχει ήδη πάρει σαφείς αποστάσεις, υπογραμμίζοντας τη διάσταση απόψεων. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε αρχικά να αποφύγει την ευθεία σύγκρουση, ωστόσο στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία άσκησαν σφοδρή κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, αποδίδοντάς του μέρος της ευθύνης για τη συνολική εικόνα του κόμματος.

Στο εσωτερικό του Κινήματος καταγράφονται επίσης διαφοροποιήσεις και από άλλα κορυφαία πρόσωπα. Η Άννα Διαμαντοπούλου για παράδειγμα, έχει εκφραστεί επικριτικά για τη ρητορική Δούκα, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα ως εκφραστή λαϊκιστικών τάσεων. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η στάση του Παύλου Γερουλάνου που θυμίζουμε ότι ήταν ένας από τους διεκδικητές για την προεδρία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές, ενώ αποστάσεις από σενάρια συνεργασιών κρατούν και μια σειρά από άλλα σημαίνοντα στελέχη, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται πάντως και στη στάση που θα τηρήσει ο ίδιος ο Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση, καθώς θεωρείται καθοριστική για την εκτόνωση ή την περαιτέρω όξυνση της εσωκομματικής έντασης. Σημειώνεται ότι δεν αναμένεται να συμμετάσχει ενεργά στο σχήμα της «σκιώδους κυβέρνησης», το οποίο διαμορφώνεται με τη συμμετοχή βουλευτών, κομματικών στελεχών και τεχνοκρατών.

Στο νέο αυτό σχήμα πρόκειται να αξιοποιηθούν πρόσωπα πρώτης γραμμής, με στόχο τη συγκρότηση θεματικών ομάδων που θα παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο και θα παρεμβαίνουν με τεκμηριωμένες θέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης, η Μιλένα Αποστολάκη και άλλα πρόσωπα με κοινοβουλευτική και πολιτική εμπειρία.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ευρύτερη αναδιάταξη των κομματικών δυνάμεων, με τη δημιουργία ομάδας «πρώτης γραμμής» που θα αναλαμβάνει την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, αλλά και την ενσωμάτωση προσώπων που προέρχονται από τη διεύρυνση του κόμματος. Στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας του ΠΑΣΟΚ τοποθετούνται ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ακρίβεια, η οικονομία, το κόστος στέγασης, η δημόσια υγεία και η παιδεία. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα από τη Νέα Ιωνία για ενότητα και επανεκκίνηση, ασκώντας παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, τα μέσα ενημέρωσης μετατοπίζουν τη δημόσια συζήτηση από τα ουσιαστικά προβλήματα. Την ίδια ώρα, εντός του κόμματος καταβάλλονται προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι μετά τη διαμάχη που προκάλεσαν οι δηλώσεις Δούκα, με στελέχη να επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια σε μια τόσο κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Το στοίχημα για την ηγεσία είναι διπλό: αφενός η αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής και αφετέρου η επαναφορά του κόμματος σε τροχιά πολιτικής ενίσχυσης.