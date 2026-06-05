«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας». Αυτό γράφει σε ανάρτησή του στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο πρωθυπουργός αναγράφει το μήνυμα: «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο Χ, επισήμανε: Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την πατρίδα. Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών.

«Τους ευχόμαστε καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία. Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της», πρόσθεσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές, όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα.



Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών.… pic.twitter.com/JQFNZOndUo — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 5, 2026

Υπενθυμίζεται πως οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες νεοσύλλεκτες κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό χθες 4/6 στη Λαμία, γράφοντας ιστορία.

Η διοικήτρια του Τάγματος Νεοσύλλεκτων Οπλιτών, Κωνσταντίνα Κλωνάρη, χαρακτήρισε την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών ως ορόσημο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία.

Όπως τόνισε, η παρουσία των γυναικών ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στον Ελληνικό Στρατό, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλει στην επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.