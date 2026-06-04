Μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στη Λαμία, όπου οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες νεοσύλλεκτες κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό, γράφοντας ιστορία.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) επικράτησαν έντονα συναισθήματα, με το άγχος της πρώτης ημέρας να συνυπάρχει με τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία των νεαρών γυναικών που επέλεξαν να φορέσουν τη στρατιωτική στολή και να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία ζωής.

«Ιστορική στιγμή για τον Ελληνικό Στρατό»

Η διοικήτρια του Τάγματος Νεοσύλλεκτων Οπλιτών, Κωνσταντίνα Κλωνάρη, χαρακτήρισε την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών ως ορόσημο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία.

Όπως τόνισε, η παρουσία των γυναικών ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στον Ελληνικό Στρατό, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλει στην επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάταξης, οι εθελόντριες καταγράφηκαν από τα αρμόδια στελέχη, παρέλαβαν τις στρατιωτικές τους στολές, τα αρβύλα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στους θαλάμους διαμονής.

Οι νεοσύλλεκτες θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά δέκα εβδομάδες, κατά τις οποίες θα παρακολουθήσουν την αρχική στρατιωτική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.

Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της στρατιωτικής τους πορείας.

Ποια είναι τα κίνητρα για τις γυναίκες που επιλέγουν τη στράτευση

Η εθελοντική στρατιωτική θητεία για τις γυναίκες συνοδεύεται από μια σειρά παροχών και κινήτρων που ενισχύουν το ενδιαφέρον συμμετοχής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ειδικότητες του Δημοσίου, καθώς και η πρόσβαση σε παροχές που διαθέτουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες και άλλες κοινωνικές δομές.

Η πρώτη κατάταξη εθελοντριών στον Ελληνικό Στρατό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις 72 γυναίκες να ανοίγουν τον δρόμο για όσες επιλέξουν να ακολουθήσουν στο μέλλον την ίδια διαδρομή.

Δείτε φωτογραφίες από την ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις