Για πρώτη φορά στην ιστορία, γυναίκες πέρασαν την πύλη του ΚΕΥΠ στη Λαμία για να υπηρετήσουν τη θητεία τους, αλλάζοντας τα δεδομένα. Το πρωί της Πέμπτης (04/06), παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες, που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα



Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής!



Από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως!

@lamiareport.gr Σήμερα στη Λαμία γράφτηκε μια μικρή αλλά σημαντική σελίδα ιστορίας! Οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του Ελληνικού Στρατού, κάνοντας το πρώτο τους βήμα με αποφασιστικότητα, συγκίνηση και περηφάνια. Στα βλέμματα των γονιών, στα λόγια των ίδιων, στην εικόνα της κατάταξης, αποτυπώνεται μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. #lr #army #greekarmy #armywomen #news ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Στο πλαίσιο της σημερινής μέρας, στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης.



Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το “παρών” θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης!