Την «πόρτα» της εθελοντικής στράτευσης άνοιξε για πρώτη φορά στις γυναίκες η «Ατζέντα 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με την πρόσφατη απόφαση του Νίκου Δένδια, εκατό Ελληνίδες ηλικίας 20 έως 26 ετών έχουν πλέον τη δυνατότητα να υπηρετήσουν δώδεκα μήνες στον Στρατό Ξηράς, ξεκινώντας την εκπαίδευσή τους τον Ιούνιο του 2026 στο Κέντρο Εκπαίδευσης της Λαμίας. Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Μιλώντας στο Orange Press Agency, άλλες Ελληνίδες δηλώνουν έτοιμες να προσφέρουν και μέσα από τον Στρατό, ενώ άλλες εκφράζουν προβληματισμό για τη σκοπιμότητα του μέτρου.

«Έστειλα email, είναι υποχρέωσή μου να πάω»

«Ναι, θα πάω. Είμαι Ελληνίδα και είναι υποχρέωσή μου να πάω, είναι κάτι που αισθάνομαι και εγώ ότι πρέπει να κάνω», αναφέρει στο Orange Press Agency η Αλεξάνδρα, η οποία έχει ήδη στείλει το ενδιαφέρον της μέσω email. Όπως εξηγεί, αναμένει πλέον τις οδηγίες για να ξεκινήσει την εκπαίδευση στη Λαμία. «Πιστεύω ότι πολλές γυναίκες θα έπρεπε να το αγκαλιάσουν αυτό, αλλά είναι το μετά αυτό που με προβληματίζει. Δηλαδή τι θα ακολουθήσει; Τι γίνεται; Θα κληθούμε να πάμε σε κάποιον πόλεμο;». Η ίδια ξεκαθαρίζει τη στάση της σχετικά με τη φύση της υπηρεσίας συνδέοντας, εμμέσως, την πρόθεσή της με όσα συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή: «Εγώ θέλω να στηρίξω τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά όχι τα συμφέροντα κάποιας άλλης χώρας. Θα πολεμήσουμε σε άλλη χώρα; Αυτό είναι που με απασχολεί».

«Υποκριτικό όταν οι γυναίκες δεν παίρνουν τα βασικά και δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να κάνουμε άμβλωση με ασφάλεια»

Για την Ειρήνη, η κίνηση αυτή δεν κρύβει αγνές προθέσεις αλλά πολιτική σκοπιμότητα. «Μου φαίνεται τελείως χρησιμοθηρικό και επικαλείται κάπως την ηθική σου και το προσωπικό σου αίσθημα ενοχής ή πατριωτισμού», σημειώνει χαρακτηριστικά. «Εργαλειοποιείται ένα κοινό αίσθημα του να ανήκεις και να βοηθάς, ενώ εργαλειοποιείται και ο φεμινισμός θεωρητικά και σαν κίνημα, με το επιχείρημα ‘α κοίτα τώρα μπορείς’ (να υπηρετήσεις)». Η ίδια συνδέει το θέμα με ευρύτερα δικαιώματα: «Μου φαίνεται πάρα πολύ υποκριτικό όλο αυτό όταν οι γυναίκες δεν παίρνουν τα βασικά και όταν μπαίνει σε συζήτηση το αν θα μπορούμε να κάνουμε με ασφάλεια άμβλωση. Δεν τίθεται θέμα ικανότητας, προφανώς όλες μπορούμε. Είναι θέμα επιλογής και ξαφνικά, τώρα που υπάρχει ανάγκη, μας λένε ‘ωχ κοίτα, μπορείς;’».

Στο πλευρό της Ειρήνης, ο Θάνος εκφράζει μια πιο ριζοσπαστική άποψη για τον ίδιο τον στρατό. «Για το συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένα για τη θητεία στον στρατό, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου, το βρίσκω πραγματικά απαράδεκτο» δηλώνει κοφτά για την υποχρεωτικότητα στη στράτευση.

«Θα ήθελα να δω πόσο θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε έναν ανδροκρατούμενο περιβάλλον»

Η Κωνσταντίνα βλέπει τη στράτευση ως μια πρόκληση αυτογνωσίας, αν και δεν κρύβει τους δισταγμούς της. «Αν το ήθελα πάρα πολύ και δεν μου δινόταν κάποια άλλη ευκαιρία, θα το επέλεγα. Περισσότερο θα ήθελα να δω πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα μέσα στον στρατό», εξηγεί. «Θα ήθελα να δω πώς θα μπορούσα να ανταπεξέλθω μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον» προσθέτει.

Πάντως, η σημερινή συγκυρία με την πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή δίνει μια ακόμα βαρύτερη διάσταση στο ερώτημα «ναι ή όχι στη στράτευση». Όπως λέει η Κωνσταντίνα «η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν μέσα τώρα θα φοβόμουνα. Δηλαδή στον φόβο ότι θα πρέπει να ήμουνα πιο δραστήρια ως προς τις καταστάσεις που γίνονται γύρω μας».

«Δεν με ενδιαφέρει ο τομέας, όμως μου αρέσει που δίνεται η επιλογή και στις γυναίκες»

Η Μαρία, από την πλευρά της, δηλώνει έκπληκτη από τη νέα πραγματικότητα, αλλά χαιρετίζει τη δυνατότητα επιλογής. «Μου αρέσει που δίνεται η επιλογή και στις γυναίκες να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, αν και δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αυτός ο τομέας», αναφέρει. «Οι άντρες που γνωρίζω και έχουν πάει στρατό μου είπαν ότι πολύς κόσμος ‘λούφαρε’ και δεν αποκόμισε πολλά χρήσιμα πράγματα. […] Θα πήγαινα μέχρι να μάθω πολεμικές τέχνες για να προστατευτώ, αλλά όχι κάτι παραπάνω αν δεν ήταν ανάγκη» υπογραμμίζει κλείνοντας η Μαρία.

​Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς του ΓΕΣ: Οι πρώτες 100 εθελόντριες

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ, οι ενδιαφερόμενες έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου 2026 για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ([email protected]).

Οι βασικές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την ηλικία (20 έως 26 ετών, γεννηθείσες από το 2001 έως το 2007), τη σωματική ικανότητα κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2 και το λευκό ποινικό μητρώο. Αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 100, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου κατάθεσης. Η διαδικασία επιλογής, που περιλαμβάνει και υγειονομικές εξετάσεις, θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου, ώστε οι πρώτες εθελόντριες να καταταγούν τον Ιούνιο στη Λαμία για τη δωδεκάμηνη θητεία τους, με τη δυνατότητα μάλιστα να επιλεγούν και ως Έφεδροι Αξιωματικοί.