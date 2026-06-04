Από ένα παιδικό δωμάτιο επέλεξε να ανακοινώσει η Δόμνα Μιχαηλίδου το άνοιγμα της πλατφόρμας «Νταντάδες της Γειτονιάς» για τους γονείς. Καθισμένη οκλαδόν μπροστά από μια βρεφική κούνια, η υπουργός μιλά απευθείας στην κάμερα, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στην καθημερινότητα των οικογενειών στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα Ntantades.gov.gr.

«Ψάχνεις Νταντά; Μην ψάχνεις παντού. Δες βήμα βήμα πώς θα βρεις την δική σου. Η πλατφόρμα για τους γονείς άνοιξε!», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας με απλό και άμεσο τρόπο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς για να βρουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί τους.

Το μήνυμα είναι απλό: μέσα από την πλατφόρμα, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο εύκολα το κατάλληλο πρόσωπο για τη φροντίδα του παιδιού τους.