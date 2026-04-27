Συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, με την πρώτη συμμετοχή του Μαργαρίτη Σχοινά στο νέο του χαρτοφυλάκιο. Ο κ. Σχοινάς έχει διατελέσει Ευρωπαίος επίτροπος και πλέον έχει αναλάβει τα ηνία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Σχοινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, υπογράμμισε ότι η πρώτη του συμμετοχή σηματοδοτεί την έναρξη μιας εθνικής επανεκκίνησης για την ελληνική γεωργία, σε άμεση σύνδεση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Παράλληλα, εστίασε στο μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2027, στη στήριξη των αγροτών εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων και στον ρόλο της γεωργίας στην πρόληψη των πυρκαγιών, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα έχει ισχυρή και αξιόπιστη φωνή στην Ευρώπη.

Όπως δήλωσε ο κ. Σχοινάς προσερχόμενος στο Συμβούλιο: «Είναι ευθύνη και τιμή να συμμετέχω για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Από την αρχή της θητείας μου μίλησα για μια εθνική επανεκκίνηση για την ελληνική γεωργία που θα οδηγήσει και στη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Και σήμερα η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας συνδέεται άμεσα με τον δικό μας στόχο για την εθνική επανεκκίνηση.

Θα συζητήσουμε καταρχήν το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για μετά το 2027.

Σε αυτό το μέλλον θέλουμε ισχυρή στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Θα συζητήσουμε επίσης το πώς θα βοηθήσουμε τη γεωργία στις δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες. Τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές και το ντίζελ είναι προτεραιότητες σε αυτή την ενότητα συζητήσεων και ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά βήματα, αλλά πρέπει να κάνουμε συλλογικά ως Ευρωπαίοι πολύ περισσότερα.

Και τέλος, πολύ σημαντικό επίσης, θα συζητήσουμε τον ρόλο της γεωργίας ως παράγοντα που μπορεί να μας βοηθήσει στην αντιπυρική περίοδο που ξεκινά σε λίγο.

Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας σε όλα τα επίπεδα.

Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι η φωνή της Ελλάδας θα ακούγεται δυνατά και στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και σε όλα τα κέντρα αποφάσεων.»

Ο υπουργός απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι υπάρχει συμφωνημένο σχέδιο μετάβασης στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαβεβαιώνοντας πως οι πληρωμές δεν θα διακοπούν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εργάζεται εντατικά ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία της και ισχυρή παρουσία στη διαμόρφωση της μελλοντικής ΚΑΠ.

Όπως τόνισε, «Έχουμε συμφωνήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση από τον παλιό οργανισμό πληρωμών στη νέα ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι δεσμεύσεις αυτές θα τηρηθούν και είμαι πολύ βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη μετάβαση χωρίς να διακοπούν οι πληρωμές. Εργαζόμαστε εντατικά για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η φωνή της Ελλάδας πρέπει να είναι αξιόπιστη. Και πιστέψτε με, θα είναι».