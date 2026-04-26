Το ενδεχόμενο στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο από τον ευρύτερα προοδευτικό χώρο άφησε ανοικτό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και μιλώντας στο Newsbeast και τον Γεώργιο Σαρρή.

«Είναι μία κίνηση που επηρεάζει τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ευρύτερα προοδευτικό χώρο» είπε αναφερόμενος στη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Αλέξης Τσίπρας πάντα είχε μία τοποθέτηση η οποία ήταν ενωτική και ανασυνθετική. Εκτιμούμε ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και εκτιμώ ενωτικό και ανασυνθετικό» σημείωσε.

«Ο καθένας καταθέτει τη γνώμη του και την πρότασή του πάνω στο τραπέζι. Δεν χρειάζεται για να καταλήξουμε σε έναν κοινό στόχο να έχουμε κοινή ανάλυση σε όλα τα σημεία» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Το ζήτημα για εμάς είναι θα μπορεί να βρεθεί μία πολιτική τομή ώστε στις εκλογές να υπάρχει ένας ισχυρός πολιτικός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ένα ψηφοδέλτιο από τον δικό μας χώρο ή θα πάμε πολυδιασπασμένοι και πολυτεμαχισμένοι. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και εκτιμώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να ανοίξει ένας διάλογος και να πάμε ως ένας ισχυρός πολιτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία» δήλωσε.

«Όταν υπάρχει βούληση υπάρχει και ο τρόπος» τόνισε εξηγώντας ότι πρόκειται για μία απόφαση πολυπαραγοντική.

Η κοινωνία έχει απαίτηση από εμάς να τα βρούμε τόνισε και ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο του βγει από την εξίσωση» υπογράμμισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

