Πυρά κατά της κυβέρνησης και ειδικότερα κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδώνης μιλώντας στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Τα λεφτά που δίνει η Νέα Δημοκρατία είναι ληστεία μετά φιλοδωρήματος. Από τη μία τσέπη τα παίρνει από τον ελληνικό λαό και στην άλλη τσέπη γυρνάει ένα φιλοδώρημα» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδώνης και διαμήνυσε πως η κυβέρνηση δεν έχει σοβαρή οικονομική πολιτική.

Εστιάζοντας δε στα μέτρα στήριξης των πολιτών τα οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως αυτά ανακοινώθηκαν ενώ στη Βουλή γινόταν η συζήτηση για την άρση ασυλίας των βουλευτών του κυβερνόντος κόμματος.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε τα μέτρα εκ του υστερήματος του ελληνικού λαού να τα ανακοινώσει την ώρα που γινόταν η συζήτηση για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σέβεται τον πολίτη, τον αντιμετωπίζει ως πελάτη. Αυτό φάνηκε από τις διαπρύσιες υποστηρίξεις των ρουσφετιών που έκαναν οι βουλευτές. Είναι μια κυβέρνηση πελατειακή που κρατάει τη χώρα πίσω» είπε χαρακτηριστικά.

Κατηγορώντας για ρουσφέτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Παναγιώτης Δουδώνης τόνισε: «Ο κύριος Μητσοτάκης πέρα από γεγονός ότι οικογενειακώς είναι σταθερά οι μεγάλη αρωγοί του ρουσφετιού, όλη αυτή την παράδοση όχι απλά την πήρε, την οργάνωσε και τη χρησιμοποίησε υπέρ του κόμματός του».

