Παρακολουθήστε ζωντανά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, η οποία πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η τελετή γίνεται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ το παρών δίνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των καθηκόντων των νέων υπουργών και υφυπουργών μετά τον ανασχηματισμό που έγινε την Παρασκευή (03/04).

H άφιξη του Μαργαρίτη Σχοινά

Ο Ευάγγελος Τουρνάς

Tα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης

Στο κυβερνητικό σχήμα εντάσσονται:

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ως υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο

Ο Ευάγγελος Τουρνάς ως υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο ανασχηματισμός θεωρήθηκε επιβεβλημένος μετά τις παραιτήσεις των Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Δημήτρη Βαρτζόπουλου, καθώς τα ονόματά τους περιλαμβάνονται σε δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενη από αίτημα για την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις προκάλεσαν άμεσες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των πολιτικών επιπτώσεων και την απρόσκοπτη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.