Για τη «χειρότερη κρίση που έχει υπάρξει» μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφερόμενος στην ακρίβεια των καυσίμων και πολλών βασικών ειδών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε τη σωστή και άμεση αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης που προήλθε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ χαρακτήρισε «μεγάλη» την πίεση που ασκήθηκε στην ελληνική κοινωνία, ευάλωτη στον πληθωρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για την εφαρμογή του πλαφόν αναφέροντας ότι χωρίς αυτό, «η βενζίνη θα είχε φτάσει στα 2,50 ευρώ». Το πλαφόν δεν υπάρχει όμως μόνο στα καύσιμα, το μέτρο έχει εφαρμοστεί και σε 63 κατηγορίες τροφίμων και βασικών ειδών, κάτι που ενδέχεται να λάβει και παράταση όπως διαπιστώνει ο υπουργός με βάση την εικόνα της αγοράς. «Δεν είμαι ευχαριστημένος, πρέπει συνεχώς να υπάρχουν καινούργια και πρόσθετα μέτρα», είπε σχετικά με την ακρίβεια που επικρατεί και την πολιτική για τον έλεγχο της αγοράς.

Κλείνοντας, ο υπουργός, μετά από μια αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, μίλησε για τις εκλογές, προβλέποντας ότι 6 κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, ενώ το «θέμα των πρόωρων εκλογών έχει κλείσει».