Το κύμα ακρίβειας που έχει οδηγήσει χώρες να λάβουν μέτρα και επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ψάχνουν από κάτι να κρατηθούν έχει ωθήσει την κυβέρνηση να αναθεωρήσει όχι την ουσία της οικονομικής της πολιτικής αλλά τον τρόπο με τον οποίο είχε αποφασίσει να κινηθεί προ του πολέμου στο Ιράν.

Με ένα πακέτο μέτρων να «τρέχει» ήδη, στο οικονομικό επιτελείο τηρούν στάση αναμονής για τον αντίκτυπο που θα έχει και αν θα προσφέρει ανακούφιση στους πολίτες.

Ωστόσο, όπως δήλωσε και ο πρωθυπουργός, υπάρχουν εφεδρείες καθώς η απόφαση για τα μέτρα αυτά δεν έχει επηρεάσει προς ώρας τον προϋπολογισμό. Τα ενδεχόμενα είναι δυο. Σύμφωνα με πληροφορίες αν η ενεργειακή κρίση ενταθεί, τότε δεν αποκλείεται να έρθουν πιο γρήγορα νέες παρεμβάσεις, αλλιώς, αν κρατήσει περισσότερο ο πόλεμος τότε αυτά θα αποφασιστεί να ανακοινωθούν τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου.

Παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει και την αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν τελικά ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής τότε δεν αποκλείεται να εξετάσει ακόμα και μειώσεις φόρων όπως ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αλλά και ο ΦΠΑ.

Προς το παρόν πάντως όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η κατάσταση είναι δυναμική και κάθε μέτρο που μπορεί να αποφασιστεί θα λαμβάνεται πάντα σε συνεννόηση με την ΕΕ.

Απαντώντας στην πλειοδοσία της αντιπολίτευσης τονίζουν ότι η χώρα έχει καταφέρει, μετά από τις θυσίες των πολιτών αλλά και από την σοβαρή δουλειά και την συνετή πολιτική που έχει ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει σταθερότητα και οικονομική και πολιτική και με την κυβέρνηση να μπορεί να παίρνει ακαριαία αποφάσεις, όπως, για παράδειγμα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν στην πλειοψηφία τους από την υπεραπόδοση της οικονομίας.

Και υπενθυμίζουν ότι ακόμα και τώρα η οικονομία επιστρέφει, δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία.

Αυτό που περιμένουν επίσης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται.

Για παράδειγμα τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία δεν ήρθε αυτόματα και είναι και βιώσιμη, γιατί και αυτή η απόφαση έλαβε υπόψιν τη συγκυρία κατά την οποία δοκιμάζονται εκ νέου η παγκόσμια αγορά και εφοδιαστικές αλυσίδες, με έμμεσες συνέπειες και για τις δημοσιονομικές αντοχές όλων των κρατών.

Έτσι, όπως τονίζουν επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ του στόχου για ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος και των αντοχών της υγιούς επιχειρηματικότητας, ειδικά σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.