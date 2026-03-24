Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο NATO Πρέσβης Matthew G. Ο Whitaker επισκέφθηκε τα Χανιά και συγκεκριμένα το Νατοικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ – NMIOTC) στο Μαράθι.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ συνοδευόταν από τον Πρέσβη α.χ. Michel Spinellis, Γενικό Διευθυντή Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων (GDNDPIR), Hellenic Ministry of National Defence, την H.E. Πρέσβειρα Βασιλική Γούναρη, Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, τον Ακόλουθο Άμυνας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Captain Mark Imblum USA-N, και τον Christopher Dostal, Αναπληρωτή Πολιτικό Σύμβουλο.

Ο κ. Whitaker ενημερώθηκε από τον Διοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης Υποστράτηγο Νικόλαο Δημητράκο , τον Αρχηγό Επιτελείου του διαπιστευμένου από το ΝΑΤΟ Ολοκληρωμένου Κέντρου Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας, τον Συνταγματάρχη Νικόλαο Σιδηρόπουλο GRC-AF, και τον Αρχηγό Επιτελείου του ΚΕΝΑΠ, Πλοίαρχο Γεώργιο Χαϊδεμενάκη GRC-N, σχετικά με την αποστολή, τον ρόλο και τις δραστηριότητες των αντίστοιχων μονάδων.

Την ίδια ημέρα ο κ. Whitaker επισκέφθηκε και την αεροπορική βάση ευκολίας των ΗΠΑ στον Μουζουρά Ακρωτηρίου, αλλά και την ναυτική βάση στο Μαράθι δημοσιεύοντας σε ανάρτησή του στο X τις σχετικές φωτογραφίες με το εξής κείμενο:

«Από τις κορυφαίες ναυτικές εγκαταστάσεις του κόλπου της Σούδας που φιλοξενούν στρατεύματα μέχρι τον ενεργειακό κόμβο και τον κόμβο κινητικότητας της Αλεξανδρούπολης και τις συναντήσεις στην Αθήνα, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός Σύμμαχος. Ευχαρίστησα την Ελλάδα για την υποστήριξη της ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ και στη διασφάλιση της διατήρησης της ειρήνης μέσω της ισχύος σε ολόκληρη τη Συμμαχία».

Να σημειωθεί ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα είχε συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.