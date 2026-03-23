Σε εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας δέχθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ, κατά την οποία επισημάνθηκε για «ακόμη μια φορά η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και εκφράστηκε η επιθυμία για την εμβάθυνση των σχέσεων των δύο κρατών και σε θέματα Δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ «ως πρώην κορυφαία εισαγγελέας στις ΗΠΑ, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο που συντελείται στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα της θα μπορούσε να συνεισφέρει σε ιδέες και βέλτιστες πρακτικές σε ανάλογα θέματα, που η Ελλάδα θεωρεί ότι χρειάζεται η συνεργασία αυτή».

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης «ευχαρίστησε ιδιαίτερα την κυρία Γκίλφοϊλ για το ενδιαφέρον της και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης».

Τέλος, κατά την συνάντηση παραβρέθηκε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μέλη της ειδικής νομικής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και διπλωματικά στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ.