Στις αλλαγές στη φορολόγηση των νέων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα social media.

«Είστε νέοι μέχρι 30 ετών; Κάτι πλέον αλλάζει για εσάς» επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης και συμπληρώνει:

«Ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ μηδενίζεται. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα: Για εισόδημα 15.000 ευρώ το χρόνο, το ετήσιο όφελος είναι 1.280 ευρώ, δηλαδή 106 ευρώ το μήνα τα οποία οι νέοι θα δουν ως αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Αντίστοιχα, για εισόδημα 20.000 ευρώ το ετήσιο όφελος είναι 2.480 ευρώ ή αλλιώς 206 ευρώ το μήνα. Μιλάμε δηλαδή για περίπου δύο έξτρα μισθούς. Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής μέχρι τις 20.000 ευρώ πηγαίνει στο 9%, δηλαδή ετήσιο όφελος μέχρι 1.300 ευρώ, ένας επιπλέον μισθός το χρόνο. Σήμερα 260 νέοι κάτω των 30 ετών εργάζονται και βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω από το αφορολόγητο όριο. Άρα, τα μέτρα αυτά τους ακουμπούν απευθείας. Και από τους 260.000 αυτούς νέους, οι 70.000 είναι κάτω των 25 ετών» αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Με αυτήν την αλλαγή στέλνουμε ένα μήνυμα: Θέλουμε να δημιουργήσετε, να εργαστείτε, να ζήσετε στην Ελλάδα και εμείς θα είμαστε δίπλα σας για να μπορέσετε να το πετύχετε».