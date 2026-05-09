Μεγάλη ποσότητα από κάνναβη τύπου SKUNK κατασχέθηκε έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 8ης Μαΐου.

Κατά την έρευνα που έγινε στην κατοικία δύο ανδρών, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 41.700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Στο ίδιο σπίτι βρέθηκαν ακόμη 130 ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Τι κατασχέθηκε στην αστυνομική επιχείρηση

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., από την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης 700 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η αστυνομία αναφέρει ότι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε έναν από τους συλληφθέντες είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος. Μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.