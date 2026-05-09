Η ΑΕΚ δεν έχει ξεχάσει τον Στέβαν Γέλοβατς και οι οπαδοί της φρόντισαν ώστε η φανέλα του να βρίσκεται στο Palau Municipal d’Esports de Badalona για τον τελικό του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους.

Η Ένωση θέλει να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και παράλληλα τιμάει τη μνήμη του Σέρβου, ο οποίος είχε πεθάνει σε ηλικία 32 ετών στις 5 Δεκεμβρίου 2021, έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Μπορεί να έχουν περάσει 5,5 χρόνια από τότε, κανείς στην ΑΕΚ όμως δεν έχει ξεχάσει τον Γέλοβατς, με τους φιλάθλους να αφήνουν τη φανέλα του στις εξέδρες του γηπέδου, θέλοντας έτσι να δείξουν ότι είναι κι αυτός εκεί. Πάντα δίπλα στην Ένωση, πάντα μαζί τους.