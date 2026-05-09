Νεκρή βρέθηκε μία 65χρονη στο Μαράθι Χανίων, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν αποφασισμένη να δώσει τέλος στη ζωή της, κάτι που αποτυπώνεται και σε σημείωμα που άφησε στον εγγονό της, πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι οικείοι της την αναζητούσαν από την Παρασκευή, όταν και χάθηκαν τα ίχνη της από το Καμπάνι Ακρωτηρίου.

Τη γυναίκα εντόπισε περαστικός και άμεσα κάλεσε τις αρμόδιες αρχές.