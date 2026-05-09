Ξέφυγε από κάθε έλεγχο η κατάσταση στο ντέρμπι της Πράγας ανάμεσα στη Σλάβια και τη Σπάρτα, καθώς οι οπαδοί της πρώτης μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με φωτοβολίδες και καπνογόνα και διέκοψαν το ματς, ενώ η ομάδα τους ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Τσεχίας.

Η Σλάβια ήταν μπροστά με 3-2, ο διαιτητής έδειξε δέκα λεπτά καθυστερήσεις και οι γηπεδούχοι μετρούσαν αντίστροφα για τη λήξη και την κατάκτηση του τίτλου. Οι οπαδοί τους, όμως, δεν μπορούσαν να περιμένουν και στο 96′ αποφάσισαν να κάνουν… ντου στον αγωνιστικό χώρο, με καπνογόνα και φωτοβολίδες.

Αποτέλεσμα; Επικράτησε ένα χάος, με τον διαιτητή να διακόπτει τον αγώνα, τον τερματοφύλακα της Σπάρτα να δέχεται επίθεση και τον πρόεδρο της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, να κάνει λόγο για «ντροπή» στις δηλώσεις του.

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ελαφρυντικά, οι οπαδοί μας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και διέκοψαν τον αγώνα πριν το τέλος του. Ο αντίπαλος ανέφερε επίθεση σε έναν ή δύο παίκτες. Θεωρώ ότι είναι νόμιμο που το παιχνίδι διακόπηκε. Αν μας συνέβαινε κάτι παρόμοιο εκεί, θα συμπεριφερόμασταν ακριβώς έτσι. Εμείς μπορούμε μόνο να ζητήσουμε συγγνώμη. Πρέπει να δράσουμε, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις.

Είναι δύσκολο. Τρία, τέσσερα λεπτά μας χώριζαν από τις γιορτές για το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι οι παίκτες θα τα κατάφερναν. Αντί γι’ αυτό, είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη ντροπή που έχω βιώσει σε έντεκα χρόνια στον σύλλογο. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους φυσιολογικούς οπαδούς που έμειναν στις κερκίδες, ζητώ συγγνώμη από όλους τους θεατές μπροστά στις οθόνες. Είναι ντροπή, πρέπει να ζήσουμε με αυτήν», ήταν τα λόγια του έπειτα από όσα έγιναν.