Ένα άτομο που πήδηξε έναν φράχτη και βρισκόταν στον διάδρομο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντένβερ χτυπήθηκε και σκοτώθηκε από αεροσκάφος της Frontier Airlines κατά την απογείωση, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά στον κινητήρα και ανάγκασε τους επιβάτες να εκκενώσουν το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από το Ντένβερ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, «ανέφερε ότι χτύπησε έναν πεζό κατά την απογείωση από το DEN περίπου στις 11:19 μ.μ. την Παρασκευή», σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αεροδρομίου στο X.

At approximately 11:19 p.m., Frontier Flight 4345 reported striking a pedestrian during takeoff at DEN. Emergency crews responded to the scene. Passengers were bussed to the terminal and the majority have since departed DEN on a new Frontier flight. (1/4) — Denver Int'l Airport (@DENAirport) May 9, 2026

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το άτομο, το οποίο πήδηξε έναν περιμετρικό φράχτη, έχει πεθάνει. Ανέφεραν ότι το άγνωστο άτομο χτυπήθηκε δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο αεροδρόμιο.

Δεν πιστεύεται ότι το άτομο είναι υπάλληλος του αεροδρομίου.

«Σταματάμε στον διάδρομο», είπε ο πιλότος στον πύργο ελέγχου, όπως ακούγεται στον διάλογο που δημοσιεύτηκε. «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον. Έχουμε φωτιά στον κινητήρα».

Ο πιλότος ανέφερε στον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ότι υπήρχαν «231 ψυχές» στο αεροσκάφος και ότι «ένα άτομο περπατούσε κατά μήκος του διαδρόμου».

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απάντησε ότι «στέλνουν τα πυροσβεστικά οχήματα τώρα», πριν ο πιλότος ενημερώσει τον πύργο ελέγχου ότι «έχουμε καπνό στο αεροσκάφος. Θα εκκενώσουμε στον διάδρομο».

Η Frontier Airlines δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση 4345 ήταν αυτή που εμπλέκεται στη σύγκρουση και ότι «αναφέρθηκε καπνός στην καμπίνα και [ότι] οι πιλότοι ματαίωσαν την απογείωση».

Δεν ήταν σαφές αν ο καπνός σχετιζόταν με τη σύγκρουση. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το αεροπλάνο μετέφερε 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι 12 επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και πέντε μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. «Ερευνούμε το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Το αεροδρόμιο του Ντένβερ δήλωσε ότι ενημερώθηκε η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και ότι ο διάδρομος 17L, όπου συνέβη το περιστατικό, έκλεισε ενόσω διεξάγεται έρευνα. Επαναλειτούργησε το Σάββατο γύρω στις 11 π.μ.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι το άτομο «παραβίασε την ασφάλεια του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντένβερ, σκαρφάλωσε σκόπιμα στον περιμετρικό φράχτη και έτρεξε προς τον διάδρομο προσγείωσης».

«Κανείς δεν πρέπει ΠΟΤΕ να εισέρχεται παράνομα σε αεροδρόμιο», τόνισε.

Late last night, a trespasser breached airport security at Denver Int'l Airport, deliberately scaled a perimeter fence, and ran out onto a runway.



The trespasser on the runway was then struck by Frontier Airlines Flight 4345 during takeoff at high speed. The pilot stopped… https://t.co/x2oVY1b0AH — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 9, 2026

Το περιστατικό συνέβη μια μέρα μετά τον θάνατο ενός υπαλλήλου της Delta Air Lines ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο. Σε δήλωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ο υπάλληλος σκοτώθηκε την Πέμπτη το βράδυ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό ή το όνομα του υπαλλήλου.

«Εστιάζουμε στην παροχή της πλήρους υποστήριξής μας στην οικογένεια και στη φροντίδα της ομάδας μας στο Ορλάντο κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη».