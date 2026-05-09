Η νέα εβδομάδα μπαίνει με άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε καιρό αρχές καλοκαιριού παρά σε Μάιο. Από τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα, ενώ την Τρίτη αναμένονται οι υψηλότερες τιμές, με περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας να βλέπουν ακόμη και 32 με 33 βαθμούς.

Η εικόνα του καιρού για την Κυριακή παραμένει ήπια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείονται σύντομες βροχές ή τοπικοί όμβροι.

Στα δυτικά και τα βόρεια, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Η πιο ζεστή ημέρα του επόμενoυ τετραημέρου αναμένεται να είναι η Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα ανατολικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ από τη Δευτέρα αρκετές περιοχές θα κινούνται ήδη κοντά στους 30 βαθμούς.

Στην Αττική, η Κυριακή θα κυλήσει με ήπιο καιρό και θερμοκρασίες έως 25 με 26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παρόμοιες τιμές με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα γύρω ορεινά το απόγευμα.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται από τη Δευτέρα και στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 31 με 32 βαθμούς.

Αίθριος καιρός αλλά και τοπικές βροχές στα ορεινά

Παρότι το σκηνικό θα είναι κυρίως καλοκαιρινό, τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Εκεί αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη έως και τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Από την Τετάρτη αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως σημαντική αλλαγή στο γενικό μοτίβο του καιρού.