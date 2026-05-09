Η εικόνα των επαγγελματιών που περίμεναν έως και δύο ώρες στις υπηρεσίες των λιμεναρχείων για μια τυπική θεώρηση εγγράφων φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Από το λιμάνι του Λαυρίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρουσίασε τις λεπτομέρειες για το e-Ναυλοσύμφωνο, την ψηφιακή εφαρμογή που θα τεθεί σε πλήρη ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η φυσική παρουσία στα λιμεναρχεία κόστιζε στους διαχειριστές σκαφών από 80 έως 110 λεπτά χαμένου χρόνου ανά επίσκεψη. Πλέον, η διαδικασία αυτή θα ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού.

«Πρέπει να φύγουμε μπροστά. Να μη συντηρούμε τη γραφειοκρατία και να μη δημιουργούμε επιπλέον βάρη στην επιχειρηματικότητα», σημείωσε ο υπουργός, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής.

Πώς λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα

Η εφαρμογή αφορά άμεσα περίπου 7.500 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και λειτουργεί ως μια ενιαία βάση δεδομένων που επικοινωνεί με έξι διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Το e-Ναυλοσύμφωνο επιτρέπει την καταχώριση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, την αυτόματη καταμέτρηση των ημερών ναύλωσης και την ψηφιακή λήψη της άδειας απόπλου.

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση ως «τομή» που διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας απέναντι σε άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία. Είναι εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ναυτιλίας.

Ευκαιρίες καριέρας στη θάλασσα για τη νέα γενιά

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, ο υπουργός εστίασε και στον ανθρώπινο παράγοντα, συνδέοντας την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις υψηλές αποδοχές που προσφέρουν ειδικότητες όπως πλοίαρχοι και μηχανικοί σε πλοία μεταφοράς LNG και δεξαμενόπλοια, προτρέποντας τη νέα γενιά να εμπιστευτεί τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

«Πρέπει να ξαναδώσουμε ελπίδα και όραμα στις νέες γενιές. Η θάλασσα και τα επαγγέλματα γύρω από αυτή μπορούν να προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και προοπτικής», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Οι λειτουργίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Για την υλοποίηση του έργου χρειάστηκε στενή συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο και εκπροσώπους του κλάδου, ενώ η πιλοτική δοκιμή έδειξε ότι το σύστημα είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τουριστικής περιόδου. Οι χρήστες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα για:

Μαζική υποβολή στοιχείων επιβαινόντων.

Διαχείριση του σκάφους από πολλαπλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Πλήρη παρακολούθηση της δραστηριότητας των πλοίων χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις λιμενικές αρχές.

Αυτή η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αναμένεται να αποσυμφορήσει σημαντικά τα λιμεναρχεία της χώρας, επιτρέποντας στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος να εστιάσουν σε ουσιαστικότερα καθήκοντα ασφάλειας και αστυνόμευσης των θαλασσών μας.