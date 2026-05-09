Η λήξη της μεγάλης μουσικής βραδιάς στο Μαρούσι συνοδεύτηκε από άμεση επιβάρυνση του οδικού δικτύου. Οι χιλιάδες θεατές που αποχώρησαν ταυτόχρονα από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ προκάλεσαν ασφυκτική κατάσταση στις γύρω περιοχές, με την κίνηση να μετατοπίζεται γρήγορα προς τους κεντρικούς άξονες.

Αυτή τη στιγμή, οι δρόμοι που εφάπτονται του αθλητικού κέντρου παρουσιάζουν την εντονότερη συμφόρηση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Αμαρυσίας Αρτέμιδος αλλά και στη Σπύρου Λούη, όπου τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.

Το μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισίας

Η ροή των αυτοκινήτων προς το κέντρο της πόλης διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες. Η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας εντοπίζεται κυρίως στο ρεύμα της καθόδου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στο τμήμα που συνδέει το Αμαρούσιο με το Χαλάνδρι.

Πολλοί οδηγοί, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν το κεντρικό μποτιλιάρισμα, στρέφονται σε συνοικιακές οδούς. Ωστόσο, η κατάσταση εκεί είναι εξίσου δύσκολη, καθώς οι μικρότεροι δρόμοι γύρω από το ΟΑΚΑ έχουν ήδη γεμίσει, περιορίζοντας τις διαθέσιμες εναλλακτικές για όσους επιστρέφουν από τη συναυλία.

Αναμονή για την αποσυμφόρηση του δικτύου

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η ταλαιπωρία για τους οδηγούς αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα μέχρι να εξομαλυνθεί η κυκλοφορία. Οι καθυστερήσεις στις βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας κλιμακώνονται σταδιακά, καθώς ο όγκος των οχημάτων από το Μαρούσι διοχετεύεται προς τις υπόλοιπες κατευθύνσεις.

Όσοι κινούνται αυτή την ώρα στα βόρεια προάστια καλούνται να είναι οπλισμένοι με υπομονή, αφού τα μπλοκαρισμένα σημεία της Κηφισίας και οι φραγμένες διέξοδοι γύρω από το στάδιο συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό για την κυκλοφορία των οχημάτων

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία.

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.