Στο δικαστήριο εμφανίστηκαν δύο άνδρες στη Βρετανία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που σχετίζονται με βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Πρόκειται για τον 57χρονο Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και τον 32χρονο σύζυγό του Σκοτ Χάτσινσον, οι οποίοι σύμφωνα με την Daily Mail, κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος νεαρών ανδρών.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον δικαστηρίου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου κατηγορείται για τρεις υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης, τέσσερις υποθέσεις βιασμού άνδρα άνω των 16 ετών, καθώς και για οργάνωση ή διευκόλυνση μετακίνησης προσώπων με σκοπό την εκμετάλλευση.

Ο Σκοτ Χάτσινσον αντιμετωπίζει κατηγορίες για μία υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, μία υπόθεση βιασμού και δύο κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ανθρώπων.

Η υπόθεση συνδέεται με έρευνες που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος της αστυνομίας του Έσεξ, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι.

NEW: Britain's first gay surrogate parent has been charged with r*pe and human trafficking for s*xual exploitation.



Barrie Drewitt-Barlow, 57, who is now married to his daughter's ex-'boyfriend,' became the first gay parent to surrogate babies in 1999 in the UK, with his now-ex… pic.twitter.com/6oEaxof3pA — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2026

Οι έρευνες και η ακύρωση τηλεοπτικής παραγωγής

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία των δύο ανδρών παρουσία εγκληματολογικών συνεργείων.

Ο Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα όσο και για τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές παραγωγές και reality εκπομπές.

Τα τελευταία χρόνια είχε εμφανιστεί σε εκπομπές lifestyle και ψυχαγωγίας, ενώ είχε αποκτήσει μαζί με τον σύζυγό του την ποδοσφαιρική ομάδα Maldon & Tiptree FC.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, επρόκειτο να συμμετάσχει και σε νέα τηλεοπτική σειρά που αφορούσε τη διοίκηση της ομάδας, ωστόσο το πρότζεκτ ακυρώθηκε μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Η δημόσια παρουσία και οι παλαιότερες δηλώσεις

Ο Μπάρλοου είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τα βρετανικά μέσα, καθώς συγκαταλεγόταν στα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο που απέκτησαν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο BBC είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να θεωρείται «το πρόσωπο της γκέι κοινότητας στο ποδόσφαιρο», μιλώντας για τον φόβο που, όπως υποστήριζε, εξακολουθούν να έχουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, καθώς το δικαστήριο έδωσε αναβολή για τις 5 Ιουνίου.