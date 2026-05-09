Ο παράνομος τρόπος με τον οποίο ένας 37χρονος στο Ηράκλειο επέλεγε να βγάλει χρήματα αποκαλύφθηκε από την έρευνα του Β’ Αστυνομικού Τμήματος. Ο άνδρας φέρεται να είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη μέθοδο δράσης, βάζοντας στο στόχαστρο μπόιλερ νερού από ταράτσες κατοικιών, τα οποία στη συνέχεια διέθετε προς πώληση σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση, ο συλληφθείς εμπλέκεται σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις αφαίρεσης εξοπλισμού. Η εμπορική αξία των αντικειμένων που κλάπηκαν υπολογίζεται κοντά στα 600 ευρώ, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να εισπράξει από τη διάθεσή τους στην ανακύκλωση το ποσό των 367 ευρώ.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε το απόγευμα της 7ης Μαΐου 2026, όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν τόσο το αδίκημα της κλοπής όσο και παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί όπλων.

Κατά την έφοδο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 37χρονου, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν δύο φυσίγγια. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης όπου ο δράστης διοχέτευε τα κλοπιμαία. Εκεί εντοπίστηκε ένα από τα αφαιρεθέντα μπόιλερ, το οποίο και κατασχέθηκε προκειμένου να αποδοθεί στους ιδιοκτήτες του.