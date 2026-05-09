Η ΑΕΚ προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +18, κατάφερε όμως, γιατί με κατόρθωμα μοιάζει, να ισοφαριστεί από τη Ρίτας και να χάσει στην παράταση, με 86-92, το Basketball Champions League.

Από το ξεκίνημα του τελικού η Ένωση έδειχνε ότι ήταν σε καλή κατάσταση, ξέφυγε με 10-4 στο 4′ χάρη σε τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και από εκεί με πέρα με τρομερή άμυνα και με τους Νάναλι και Μπάρτλεϊ να σκοράρουν πήγε και στο +13 (25-12), για να κλείσει τελικά το πρώτο δεκάλεπτο στο +10 (25-15).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκε με 34-19 στο 12′, με τους Λιθουανούς να μην μπορούν να αντιδράσουν. Όλα πήγαιναν πολύ καλά, με λίγα λόγια, για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι είχαν προβάδισμα 17 πόντων (42-25) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Νάναλι και Μπάρτλεϊ να είναι οι πρωταγωνιστές.

Αυτό που έπρεπε να κάνει η ΑΕΚ ήταν να παραμείνει το ίδιο σοβαρή και συγκεντρωμένη και στην τρίτη περίοδο έδειχνε ότι το τρόπαιο δεν γινόταν να χαθεί, καθώς προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους. Το σκορ ήταν 55-35 στο 27′ και 63-45 στο 30′, οπότε όλοι πίστευαν ότι ο τελικός είχε κριθεί. Και ήταν λάθος…

Η ομάδα του Σάκοτα είχε δεχθεί 45 πόντους σε 30 λεπτά και δέχθηκε… 35 στο τελευταίο δεκάλεπτο, με συνέπεια το 71-59 στο 33′ να γίνει 80-80 στο 40′ και ο τελικός να οδηγηθεί στην παράταση. Στην πραγματικότητα, όμως, όλα είχαν κριθεί, καθώς η Ρίτας είχε τέλεια ψυχολογία πλέον και οι «κιτρινόμαυροι» ήταν στα… πατώματα, με συνέπεια να μην αποφύγουν την ήττα με 86-92.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92 (παράταση)