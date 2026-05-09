Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε οικογένεια για γνωστή δικηγόρο, η οποία τους εξαπάτησε με αποτέλεσμα να χάσουν το σπίτι τους.

Την ώρα που νόμιζαν ότι πληρώνουν κανονικά τον διακανονισμό για να μη χάσουν το μοναδικό τους σπίτι, η δικηγόρος που εμπιστεύθηκαν δεν προέβη ποτέ στις απαραίτητες ενέργειες, μέχρι που μια μέρα απλά τους πέταξαν έξω.

«Μου είπε ότι θα σε βάλω στο νόμο Κατσέλη. Θα κάνουμε το δικαστήριο και θα τελειώσει ο πλειστηριασμός. Έδινα τα λεφτά, μου ζήτησε τρεις χιλιάδες. Της τα έδωσα. Εγώ της έδωσα στην αρχή τα λεφτά για τον εξωδικαστικό. Μετά της έδινα τα λεφτά για τις ανακοπές. Τα οποία λεφτά για τις ανακοπές περνούσαν γύρω στα 800άρια».

Η 59χρονη που έχασε το σπίτι της περιγράφει στις «Εξελίξεις τώρα» την εν λόγω δικηγόρο ως μία πειστική επαγγελματία, που την κορόιδευε μέχρι την ύστατη στιγμή.

«Στις 2 Σεπτεμβρίου μου φέρνει ένα χαρτί ότι πουλήθηκε το σπίτι. Έρχεται, παίρνει τα χαρτιά, μου λέει άφησε η συμβολαιογράφος το σύστημα ανοιχτό και πουλήθηκε. Πρέπει να έχω δώσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γύρω στα 15.000 ευρώ. Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου που με βγάλανε έξω από το σπίτι, μου έλεγε ότι δεν πρόκειται να με κουνήσει κανένας, ότι δεν πρόκειται να τους δώσει τα κλειδιά. Τελικά έγιναν όλα τα αντίθετα. Έρχονται και με βγάζουν από το σπίτι και δεν μ’ αφήνει να πάρω πράγματα γιατί μου λέει ότι σε μία ώρα θα ξαναμπώ».

Της εμπιστεύθηκαν το σπίτι τους και εκείνη το άφησε να βγει σε πλειστηριασμό. Όταν ξεκίνησαν να υποψιάζονται πως κάτι δεν πάει καλά, ήταν ήδη πολύ αργά.

«Όταν άρχισα εγώ να την ζορίζω, μου έβγαζε εμένα μια επίθεση. Ήταν να μπούμε σε μια ώρα από όταν μας πέταξαν από το σπίτι. Ξαφνικά ο δικαστής έπαθε COVID και νοσεί από νεφρική ανεπάρκεια. Αλλά τα είχε αναλάβει άλλος δικαστής και θα τελειώναμε σε δύο εβδομάδες. Όταν λοιπόν πέρασαν κι αυτές οι δύο εβδομάδες, εγώ άρχισα να απαιτώ πλέον τα χαρτιά μου».

«Είμαστε έξι μήνες έξω από το σπίτι μας και τα πράγματά μας τα έχουν σε μια αποθήκη. Μένουμε φιλοξενούμενοι από τα δικά της ψέματα. Έχουμε κλονιστεί. Είμαστε σε μια σύγχυση καθημερινή. Παρουσιάζουν οι γονείς μου κρίσεις άγχους. Εγώ μέσα σε όλο αυτό το θέμα εμφάνισα και κρίσεις πανικού».

Η οικογένεια έχει ήδη καταγγείλει την δικηγόρο στο Δικηγορικό Σύλλογο για πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και μήνυση σε βάρος της για κακουργηματική απάτη.