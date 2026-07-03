Υπάρχουν διαγνώσεις που παγώνουν τον χρόνο. Ο καρκίνος είναι μία από αυτές. Όμως πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί.

Αυτές τις ιστορίες, σε συνδυασμό με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση, επιθυμεί να αναδείξει το Newsbeast σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.). Μία από αυτές είναι και η συζήτηση που ακολουθεί.

Στο νέο επεισόδιο του podcast υγείας του Newsbeast «Από το Α έως το Ω3», η Μάριον Κοντογιάννη συνομιλεί με τη Μαίρη Χήναρη, πρόεδρο του Κ.Ε.Φ.Ι. Μια γυναίκα που γνώρισε τον καρκίνο από πολύ νωρίς μέσα από τη μητέρα της και αργότερα βίωσε η ίδια δύο φορές. Αντί όμως να λυγίσει, μετέτρεψε την προσωπική της εμπειρία σε κινητήριο δύναμη για να στηρίζει καθημερινά χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Με συγκίνηση αλλά και αφοπλιστική ειλικρίνεια περιγράφει τη στιγμή που κράτησε στα χέρια της τη βιοψία, έζησε το φόβο της διάγνωσης, αλλά και ανακάλυψε την εσωτερική δύναμη που (όπως υποστηρίζει) κρύβουν όλοι οι άνθρωποι μέσα τους και αποκαλύπτεται όταν έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο δύσκολες δοκιμασίες της ζωής. Ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα της συζήτησης είναι ότι «ο καρκίνος δεν σημαίνει θάνατος», καθώς η επιστήμη έχει αλλάξει ριζικά τις προοπτικές για χιλιάδες ασθενείς.

Η πρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ι. αναδεικνύει παράλληλα τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης, της ενημέρωσης και της ανθρώπινης παρουσίας δίπλα στον ασθενή. Περιγράφει πώς ο σύλλογος λειτουργεί ως μια μεγάλη αγκαλιά, προσφέροντας δωρεάν ψυχολογική στήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, προγράμματα άσκησης, διατροφής και ενημέρωσης, ενώ στέκεται δίπλα όχι μόνο στους ασθενείς αλλά και στους φροντιστές και στις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κοινωνικό στίγμα που εξακολουθεί να συνοδεύει τον καρκίνο, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, όπου πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να φοβούνται να αποκαλύψουν τη διάγνωσή τους. Η ίδια καλεί την κοινωνία να αντικαταστήσει τη λύπηση με την ενσυναίσθηση και την υποστήριξη, υπενθυμίζοντας ότι οι άνθρωποι που νοσούν δεν ζητούν οίκτο, αλλά σεβασμό και ίσες ευκαιρίες στη ζωή.

Η συζήτηση επεκτείνεται και στις μεγάλες προκλήσεις του ελληνικού συστήματος υγείας: την ανάγκη για ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών, την ανάπτυξη μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας, τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό στην περιφέρεια, αλλά και τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, που, όπως τονίζει η ίδια, εξακολουθούν να σώζουν ζωές.

Ακούστε εδώ ολόκληρο το επεισόδιο: