Σε έρευνα για μια ανησυχητική συρροή κρουσμάτων της νόσου των Λεγεωνάριων στο Άπερ Ιστ Σάιντ έχει προχωρήσει το Τμήμα Υγείας της Νέας Υόρκης, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν την πηγή της εστίας.

Μέχρι την Πέμπτη, δύο άνθρωποι είχαν διαγνωστεί με τη δυνητικά θανατηφόρα νόσο, η οποία προκαλεί πνευμονία, στις συνοικίες Κάρνεγκι Χιλ και Γιορκβιλ. Παράλληλα, εξετάζονται και πιθανά επιπλέον κρούσματα, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, σύμφωνα με το Τμήμα Υγείας.

Έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής

Οι υγειονομικές αρχές καλούν όσους κατοικούν, εργάζονται ή έχουν επισκεφθεί το Άπερ Ιστ Σάιντ από τα τέλη Ιουνίου να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους εάν εμφανίσουν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή.

Όπως επισημαίνει το Τμήμα Υγείας, η νόσος των Λεγεωνάριων μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Ωστόσο, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου διατρέχουν τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, οι καπνιστές, καθώς και όσοι πάσχουν από χρόνια πνευμονοπάθεια ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πώς μεταδίδεται η νόσος των Λεγεωνάριων

Η νόσος μεταδίδεται συνήθως μέσω υδάτινων εγκαταστάσεων που έχουν μολυνθεί από το βακτήριο της λεγιονέλλας. Το βακτήριο μπορεί να αναπτυχθεί σε υδραυλικά συστήματα και να βρει ευνοϊκές συνθήκες σε πύργους ψύξης, υδρομασάζ, θερμές δεξαμενές νερού, υγραντήρες και συμπυκνωτές μεγάλων συστημάτων κλιματισμού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι υγειονομικές αρχές θα ξεκινήσουν δειγματοληψίες και ελέγχους σε όλους τους πύργους ψύξης της περιοχής. Εάν εντοπιστεί το βακτήριο της λεγιονέλλας σε κάποιον από αυτούς, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε πλήρη απολύμανση και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων.

Η περσινή επιδημία στο Χάρλεμ

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι σημειώθηκε έξαρση της νόσου των Λεγεωνάριων στο Χάρλεμ, με αποτέλεσμα να νοσήσουν 114 άνθρωποι. Από αυτούς, οι 90 χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ επτά έχασαν τη ζωή τους.

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον και ο δικηγόρος Μπεν Κραμπ είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι έως και 20 άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιοι από τον επίσημο αριθμό, ενδέχεται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκείνης της έξαρσης εξαιτίας λανθασμένων διαγνώσεων.

Δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι στη νέα συρροή κρουσμάτων

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς αξιωματούχους, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος που να συνδέεται με τη νέα συρροή κρουσμάτων της νόσου των Λεγεωνάριων στο Μανχάταν.

Παράλληλα, οι Αρχές διευκρινίζουν ότι παραμένει ασφαλής η χρήση των κλιματιστικών, των κέντρων δροσιάς και των δημοτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς χώρους προστασίας των κατοίκων κατά τη διάρκεια του έντονου κύματος καύσωνα που πλήττει την πόλη αυτή την εβδομάδα.

Τέλος, έχει ζητηθεί από τους γιατρούς να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και να αναφέρουν άμεσα κάθε πιθανό περιστατικό στο Τμήμα Υγείας.