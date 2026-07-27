Η Πανσέληνος του Αυγούστου 2026 θα φωτίσει τον ουρανό την Παρασκευή 28 Αυγούστου, συνοδευόμενη από ένα ακόμη ιδιαίτερο αστρονομικό φαινόμενο: μια βαθιά μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή από την Ελλάδα λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου.

Την ίδια ημέρα, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν τις πύλες τους με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.

Πότε είναι η Πανσέληνος Αυγούστου 2026

Η Σελήνη θα περάσει επισήμως στην πλήρη φάση της την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στις 07:18 το πρωί, ώρα Ελλάδας.

Η πανσέληνος δεν έχει συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης. Πρόκειται για την ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο, όπως παρατηρείται από τη Γη, και ο ορατός δίσκος της φωτίζεται πλήρως.

Για τους παρατηρητές στην Αθήνα, το φεγγάρι θα δύσει στις 06:54 το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν από την ακριβή κορύφωση της πανσελήνου. Το ίδιο βράδυ θα ανατείλει περίπου στις 20:08, παραμένοντας οπτικά σχεδόν απόλυτα γεμάτο και προσφέροντας το κατάλληλο σκηνικό για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Μερική έκλειψη Σελήνης τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου

Η Πανσέληνος Αυγούστου 2026 θα συμπέσει με μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή από την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και τμήματα της δυτικής Ασίας. Κατά τη διάρκειά της, η Σελήνη θα περάσει μέσα από τη σκιά της Γης, με περίπου το 93% της διαμέτρου της να εισέρχεται στη σκοτεινή εσωτερική σκιά του πλανήτη μας.

Στην Αθήνα, το χρονοδιάγραμμα του φαινομένου έχει ως εξής:

04:23: Αρχίζει η παρασκιά της έκλειψης, με μια αρχικά ανεπαίσθητη μείωση της φωτεινότητας.

Αρχίζει η παρασκιά της έκλειψης, με μια αρχικά ανεπαίσθητη μείωση της φωτεινότητας. 05:33: Αρχίζει η μερική έκλειψη και η σκιά της Γης γίνεται εμφανής πάνω στον σεληνιακό δίσκο.

Αρχίζει η μερική έκλειψη και η σκιά της Γης γίνεται εμφανής πάνω στον σεληνιακό δίσκο. 06:50: Καταγράφεται η μέγιστη ορατή φάση από την Αθήνα, με τη Σελήνη πολύ χαμηλά στον δυτικό-νοτιοδυτικό ορίζοντα.

Καταγράφεται η μέγιστη ορατή φάση από την Αθήνα, με τη Σελήνη πολύ χαμηλά στον δυτικό-νοτιοδυτικό ορίζοντα. 06:54: Η Σελήνη δύει.

Η Σελήνη δύει. 07:12: Σημειώνεται η πραγματική μέγιστη φάση της έκλειψης, όταν όμως το φεγγάρι θα βρίσκεται ήδη κάτω από τον ορίζοντα της Αθήνας.

Για την παρατήρηση της έκλειψης χρειάζεται σημείο με ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται πολύ κοντά στον ορίζοντα. Σε αντίθεση με τις ηλιακές εκλείψεις, η παρατήρηση μιας σεληνιακής έκλειψης με γυμνά μάτια είναι απολύτως ασφαλής.

Ελεύθερη είσοδος σε 126 μνημεία και μουσεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει για 27η συνεχή χρονιά τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Αναλυτικότερα:

Σε 61 χώρους, μνημεία και μουσεία θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άλλοι 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για επίσκεψη χωρίς εισιτήριο.

θα παραμείνουν ανοιχτοί για επίσκεψη χωρίς εισιτήριο. Το διευρυμένο ωράριο θα διαμορφωθεί, ανάλογα με τον χώρο, από τις 19:30 ή 20:00 έως τις 23:00 ή τα μεσάνυχτα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις, σε συνεργασία με δήμους, περιφέρειες και πολιτιστικούς φορείς.

Εκδηλώσεις και τις υπόλοιπες ημέρες

Οι δράσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη βραδιά της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί επίσης για τις:

26, 27, 29 και 30 Αυγούστου 2026.

Επειδή οι ημερομηνίες, τα ωράρια και οι όροι πρόσβασης διαφέρουν ανά χώρο, οι επισκέπτες είναι σκόπιμο να συμβουλεύονται το αναλυτικό πρόγραμμα πριν από την επίσκεψή τους. Το Υπουργείο Πολιτισμού επισημαίνει ότι ο επίσημος κατάλογος επικαιροποιείται σε περίπτωση αλλαγών.

Η ελεύθερη είσοδος αφορά τους χώρους και τις ώρες που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα και δεν σημαίνει ότι όλα τα μουσεία και τα μνημεία της χώρας θα λειτουργούν δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Μεταξύ των χώρων που συμμετέχουν στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική βρίσκονται το Ρωμαϊκό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το Γαλεριανό Συγκρότημα, ο Μακεδονικός Τάφος στο Δερβένι, ο βυζαντινός ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Χορτιάτη, τα Αρχαία Στάγειρα, το Ιερό του Άμμωνα Δία στην Άφυτο, η Αρχαία Άκανθος, το Σπήλαιο Πετραλώνων και η Αρχαία Όλυνθος.

Στους χώρους έχουν προγραμματιστεί μουσικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, ενώ αρκετά μνημεία θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο και ελεύθερη είσοδο.

Τι ισχύει για το Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης έχει ανακοινώσει παράταση του ωραρίου του την Παρασκευή 28 Αυγούστου, από τις 09:00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να περιηγηθούν στις αίθουσες και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το φως του φεγγαριού.

Ωστόσο, η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου θα γίνεται με το κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου. Επομένως, το διευρυμένο ωράριο του Μουσείου Ακρόπολης δεν πρέπει να συγχέεται με τους χώρους του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι ευρέως γνωστή στη διεθνή δημοφιλή ορολογία ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» – Sturgeon Moon.

Η ονομασία συνδέεται με παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και με την εποχή κατά την οποία οι οξύρρυγχοι αλιεύονταν σε μεγαλύτερη αφθονία στις Μεγάλες Λίμνες και σε άλλα υδάτινα συστήματα της περιοχής.

Δεν πρόκειται για επιστημονική ονομασία ούτε για έναν όρο που χρησιμοποιείται ενιαία από όλους τους αυτόχθονες λαούς. Διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν αποδώσει διαφορετικές εποχικές ονομασίες στις πανσελήνους του έτους.

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ακριβής κορύφωση της Πανσελήνου Αυγούστου 2026 θα σημειωθεί στις 07:18 το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Λίγες ώρες νωρίτερα, από τις 04:23, θα βρίσκεται σε εξέλιξη μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή από την Ελλάδα μέχρι τη δύση του φεγγαριού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Σελήνη θα ανατείλει στην Αθήνα περίπου στις 20:08, ενώ δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία θα υποδέχονται το κοινό με ελεύθερη είσοδο και πολιτιστικές εκδηλώσεις.